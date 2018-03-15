不再做悶番薯賴正鎰提12大行動計畫

全國商業總會今（15）日舉辦新春媒體聯誼餐會，理事長賴正鎰表示，中美政經政策牽動全球，全球經濟成長可望更優於去年，儘管台灣股票在年後也攻上 1 萬 1000 點，但民眾卻沒有實際感受到經濟好轉，就像是「悶番薯」，因此他提出「12 大行動計畫」，建議政府帶領全民拚經濟，才能讓台灣真正翻紅站起來。

賴正鎰表示，蔡總統上任後力推 5+2 計畫、新南向政策、前瞻計畫，商總希望向政府爭取要讓更多資源投入服務業的輔導與引導，達到工商均衡，他們也會爭取政府資源並配合政策，希望服務業也能前往東南亞考察、投資。

針對日前中國大陸日前宣布 31 條惠台措施，吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往發展，台灣人才已經蠢蠢欲動。賴正鎰也表達看法，他一方面覺得台灣人才或年輕人更有機會前往大陸發展，這是好事，但另一方面，當全球各國都在吸引好人才時，台灣也有人才流失的隱憂，建議政府應加速完善投資環境，加重青年創業輔導與培訓，並設法讓年輕人薪資提高，這樣才有辦法留住人才。

日前台北市美國商會發布「2018 商業景氣調查報告」，有高達 84% 美國商會成員對台灣電力是否充足感到疑慮，加上今年冬天首度出現缺電情況，賴正鎰指出，台灣各產業界對於台灣供電情形相當在意，行政院原能會日前通過台電公司核二廠 2 號機申請再轉，政府在面對龐大壓力下仍願意重啟核二廠 2 號機，表達感謝與肯定，但僅增加 2.7％的備轉容量仍不夠用。

他表示，面對即將來的夏天用電高峰，全台企業都希望不要再發生跳電，希望政府可以在重視核安的情形下，考慮啟用核四，也加速研發再生能源與替代能源，讓台灣無缺電之憂。

此外，賴正鎰也在會中提出「創新飛躍、經貿領銜 12 大行動計畫」，期許政府要讓市場恢復正常交易，注意通膨問題，在各項改革之餘，讓企業能夠合理反映經營成本，建構完善產業發展環境，企業獲利才能夠為勞工加薪，期盼人均 GDP 在未來 3 年能破 5 萬美元，打破悶經濟。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』