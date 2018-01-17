基本工資年調6% 賴正鎰：殺雞取卵沒有實質幫助

針對台灣勞工低薪問題，行政院為了達成讓年輕人薪水達到 3 萬元的目標，擬將今年基本工資每年再調 6%，預估在 2024 年就能達標。 對此，全國商總理事長賴正鎰今（17）日說：「這是殺雞取卵的作法，對台灣經濟與增加薪資沒有實質幫助。」建議政府應該要將餅做大，擴大經濟規模，讓薪資回歸市場機制來決定。

賴正鎰指出，基本工資調漲本來就有勞資與政府的固定協商機制， 且根據物價指數公式計算，去年就已經同意調漲基本工資 5％， 今年元月起調為 2.2 萬元， 若是政府現在又強制每年要調整 6％的話，恐怕會帶動台灣物價上漲， 甚至還沒有到 2024 年部分中小企業就已做不下去而倒閉或是選擇外移，這對台灣將是災難。

至於要怎麼解決低薪的問題？賴正鎰認為，台灣勞工薪水偏低的基本問題在於政黨惡鬥，讓台灣投資環境變差，外資不看好也不願意進來台灣投資所造成，政府應要先把餅做大，擴大內需並設法招商引資，讓每年來台投資外資能達到 300 億美元，帶動台灣經濟成長，企業賺到錢就會發更多獎金，還幫員工加薪，員工的薪水收入自然會成長，這才是正確的市場機制。

此外，他也強調，勞工薪資本來就應由市場機制決定，若台灣國民所得 GDP 來到 3 萬美元以上，平均薪資一定會來到 3、 4 萬，甚至可有機會突破 5 萬元以上，像韓國今年的 GDP 突破 3 萬美元，就帶動平均薪資成長至 4.5 萬元台幣。

賴正鎰還提到，勞基法修正案已經通過，將自 3 月 1 日起開始實施，預估原本無法加班的勞工，現在又恢復可以加班的情況下，有意加班的勞工應可多領到 1 萬多元的加班費，屆時整體薪水達 4、5 萬元以上的人會更多。

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