中國主權財富基金 計畫減少在公開市場的投資

中國規模 8,140 億美元的主權財富基金計畫擴大對房地產、對沖基金、基礎設施和私募股權等領域的投資，以獲得更穩定的回報，另一方面則減少在波動的公開市場的曝險。

中投海外投資年度報酬率 圖片來源：Bloomberg

中國投資有限責任公司的總經理屠光紹在北京接受採訪時表示，計畫在未來三年將另類投資和直接投資在海外投資中的占比，從去年末的約 38%，提高到 45% 或更多。中投公司最近已全部出售了所持 Blackstone Group LP 的股份。

中投成立於 2007 年，當時的註冊資本金為 2,000 億美元，而對 Blackstone 的投資是其最早的投資項目之一。退出該項投資，可能意味著中投追求更穩定的回報。

中投在 2007 年中期以 30 億美元購買 Blackstone 的 9% 股份，不過這項投資好像坐雲霄飛車，Blackstone 的股價到 2009 年 2 月跌至谷底，較首次公開招股 (IPO) 之時重挫 89%；不過之後已經飆升了近八倍。

中投的一位發言人表示，對 Blackstone 的投資獲得「正回報」，退出投資是基於「市場條件的變化和我們投資組合管理的需要」。Blackstone 執行長 Stephen Schwarzman 在彭博電視採訪中表示，中投對其公司投資的持續時間高於預期。

退出投資並不意味著中投和 Blackstone 恩斷義絕；中投是 Blackstone 所管理基金的投資者，中投一位發言人表示，雙方「在包括私募股權、房地產基金、聯合投資、直接投資以及對沖基金等領域繼續合作」。中投去年牽頭了 138 億美元收購 Blackstone 的歐洲物流業務 Logicor，這是中投金額最高的一筆直接投資。