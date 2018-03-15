高效太陽能模組搶手，安集去年轉盈，每股配息0.42元，成立3D列印事業

【財訊快報／巫彩蓮報導】為了鼓勵綠能發展，經濟部推動太陽能高效能模組躉購電價費率加成，安集 (6477) 受惠國內太陽能高效模組需求成長，加上售電服務入帳，去年順利轉盈，稅後盈餘 7488 萬元，每股盈餘 0.91 元，每股配發 0.42 元股息，盈餘分派率約 46.15%，以今 (15) 日 22.4 元平盤計算，股息殖利率 1.9%。安集模組產能約為 170MW(百萬瓦)，主要鎖定國內市場，營收比重約 8 成，高效模組需求成長，全年模組出貨量 100MW，電站裝置量約 56MW 以上，去年營收 12.72 億元，年增率 41.8%，毛利率 17.78%，較前年增加 1.85 個百分點，扭轉虧損頹勢。



經濟部提高太陽能高效模組補助優惠，太陽能模組發電達到 290W 以上，可以獲得 6% 額外補貼，政策效應延續到今年，安集自去年 7 月以來，單月營收均保持在 1 億元以上，今年 1、2 月營收 1.26 億元、1.19 億元，年增率分別 160%、293%。



為分散單一產業之波動風險，安集成立 3D 列印事業部，跨入 3D 列印產品的開發及銷售，結合轉投資公司圓融金屬粉末公司之 3D 金屬粉末，以建構上下游整合供應鏈。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』