台股盤前─美股大跌 靜待上檔賣壓消化沉澱 盤面聚焦4大族群

台股昨 (14) 日受到美股走跌拖累，呈現漲多拉回整理，終場以跌 56.83 點，報 11038.8 點作收，成交量 1184.24 億元。法人表示，台股前高壓力仍在，需將上檔賣壓作沉澱整理後，才有機會逐步墊高，目前盤面可聚焦挖礦、漲價缺貨、汽車電子和生技醫療等族群。

外資昨日現貨部位轉為賣超 83.1 億元，期貨淨多單則減碼 2070 口至 47,943 口，整體籌碼偏向空方，操作上宜先謹慎。

觀察今 (15) 日盤面重點，美國總統川普傳將擴大對中國進口商品課徵關稅，鎖定科技及電信產業，市場擔憂，外銷導向的台灣電子科技廠商將受影響。其中，台灣電子製造大廠多在大陸設廠，包含鴻海、和碩、仁寶、廣達、英業達與緯創等，若美方對華為、小米等大陸品牌展開制裁，恐不利供應鏈。

米其林昨日隆重揭曉台北米其林指南的精選名單，共計 20 家餐廳摘星，上市櫃觀光股星光閃耀，包括雲品、寒舍、亞都、國賓、晶華、王品、雅茗 - KY 等米其林概念股正式成軍，市場認為，後續餐飲商機與效益將慢慢發酵。

鴻海攜手統一集團，雙方於全台 19 個縣市、100 家 7-ELEVEN 採用永齡健康基金會建置的「H2U 健康 ATM」設立智慧健康小站，提供鄰近的社區及民眾智能量測設備，郭台銘表示，此合作案是實踐健康互聯網的開始，每個體驗者的健康小數據，可匯集成具意義的社區健康大數據，落實預防醫學。

金管會主委顧立雄日前也首度透露，提高金融業罰鍰，銀行業的罰鍰上限考慮從現行 1000 萬元提高到 5000 萬元，另也將強化執行連續罰，銀行若不改善，以後連續罰的結果，罰鍰將可能上億元。

分析師表示，台股短期上檔宜適度減碼，降低持股風險，目前盤面賣壓相較於年前已大幅減輕，建議待大盤正式出量轉強後，再逐步增加部位，目前可聚焦的族群包括挖礦、漲價缺貨、汽車電子和生技醫療等。