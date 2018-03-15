IC insights大預估：DRAM報價夯 上修IC市場成長率至15%

據調研機構《IC insights》週三 (14 日) 發布最新研究報告，大幅上調 2018 年的全球 IC 成長預估值自 8% 上調至 15%，主要背景原因為 DRAM、NAND 等記憶體報價、需求強勁。

IC insights 指出，由於 DRAM、NAND 記憶體需求不減、產品報價強勁，故出手上修全球 IC 市場成長率至 15%；而若扣除掉 DRAM 市場，今年全球 IC 市場成長率則僅只有 10%。

IC insight 全球 IC 市場成長率 (2018 年為預估值) 圖片來源：icinsights

IC insights 估算，今年 DRAM 的平均銷售價格 (ASP) 可望延續去年漲勢，估計今年 DRAM 報價還能再上漲 36%、NAND 則漲幅較小為 10%。去年 DRAM 平均銷售價格共上漲 81%、NAND 產品則上漲 45%。

由於看好 DRAM 前景，南韓三星電子正計畫 3 月底在中國西安新建一條 NAND Flash (儲存型快閃記憶體) 生產線，以滿足未來產能需求，預計未來 3 年投資 70 億美元 (約新台幣 2050 億元)。

研究機構 Trendforce 表示，快速成長的數據中心市場需要更多的內存容量來處理日益增長的數據流量，預計將支撐三星 NAND Flash 業務在 2018 年營收和獲利率的成長。

Instinet analyst 分析師 Romit Shah 也在週一 (13 日) 最新的報告中，將美光股價目標價一口氣由每股 55 美元升至 100 美元，上調幅度高達 81.8%。

Romit Shah 表示，DRAM 價格預計第 2 季還會恢復上漲，NAND 的利潤率持續擴張以及併購討論增加，是重要催化劑。Romit Shah 並表示，美光正處於重大突破的早期，因此大幅調升目標價。