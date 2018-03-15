〈港股盤前〉貿易戰疑慮未除 短線支撐部位在31000點

1、港股上日市況總結：受美股週二走弱影響，恆指低開 279 點後跌幅擴大，全日大部份時間維持逾 400 點跌幅，近收盤在騰訊轉跌為升帶動下，跌幅才急速收窄。收盤跌 167 點，結束了四連升。成交按日下跌約 6% 至 1032 億。藍籌股 16 升 29 跌 5 持平。公用股和本地地產股表現較出色，手機設備股、出口、內銀和內險則見回吐。其他板塊方面，軟件股受惠於金蝶（268）雲業務的改善而全面做好。手遊股如擎天軟件（1297）、中國軟件（354）及金山軟件（3888）等等，也跑贏大市。

另一巿場焦點是昨天首日上市的賓仕國際（1705），1 元招股收報 3.98 元，全日成交 11.4 億而公司市值只有 15.9 億，以大股東控 75% 計算，全日轉手差不多是 4 次，可算驚人。滬深港通總成交約 116 億，按日下跌約 7% 而佔大盤成交約 11.2%，仍屬偏低水平。滬港通錄得淨流出約 3 億，而深港通則錄得淨流入約 8 億。滬港通淨流入較多的是平保（2318）和華能（902）而淨流出較大的是工行（1398）、建行（939）、碧桂園（2007）和瑞聲（2018）。深港通淨流入則主要在金蝶、金山和金風（2208），淨流出則集中在融創（1918）。另外，做空佔大市成交微跌至約 11.2%，仍然屬安全區域。

2、美股上日市況總結：道指連續兩天高開低走。二月份零售銷售數據意外地連續三個月下跌，顯示經濟並非過熱。消息令升息預期降溫，道指早段曾急升約 120 㸃。但這強勢又是轉眼即逝，因市場繼續擔心對華的貿易戰。波音的股價受壓，因有傳聞說中國或會針對這航空業巨頭作報復。另外，石油輸出國組織也指出川普的保護貿易主義，會令世界經濟增長放緩及石油需求減少。新任美國首席經濟顧問庫德洛，在首次公開被訪問時顯示出對華貿易強硬的態度。他表示，美國應與貿易夥伴組成聯盟對抗中國。道指收盤跌 249 點，標指下挫 0.6%，而那指下跌約 0.2%。十年期債息回落至 2.819%。VIX 指數則上升約 5% 至 17.2 水平。港股 ADR 下挫 145 點，相當於恆指 31289 點水平。

3、港股今天 / 短期市況分析：美國對華的貿易政策將繼續困擾全球股市。從新任美國首席經濟顧問庫德洛的言論，看似對華強硬，但也顯示美國沒有把握單獨制裁中國。貿易順差是美國頭痛的問題，但其貿易夥伴末必如美國般的態度。筆者依舊覺得情況或許不是如現在表面看的那麼差，昨天港股尾盤的反彈或許給投資者一點信心，31000 點應是短期的支持部位。