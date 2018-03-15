投資者回報很重要 國泰航空去年虧12.6億 仍派息0.05元

國泰航空 (0293-HK) 去年下半年貨運大幅好轉，加上來自出售民航信息網絡股份及國航 (0753-HK) 發 A 股變相攤薄持股的盈利，令全年虧損收窄至 12.59 億元 (港元，下同)，較市場預期為佳，但仍屬 2008 年以來最差的全年業績。每股虧損 0.32 元，末期息每股 0.05 元。國泰解釋虧損仍派息，指出投資者回報很重要，要繼續獲得他們支持。

國泰航空中午公布業績後，股價下午開盤後急漲 3%，最多漲上 14.22 元後回落，收報 13.78 元，與前一交易日持平。

國泰航空股價

《星島日報》報導，國泰主席史樂山今年 7 月退任太古 (0019-HK) 及太古地產 (1972-HK) 主席職務，但繼續留任國泰主席。至於何時退任國泰主席，他指主席任期未有具體時間表，將會至少留任至公司完成企業轉型。

國泰為改善公司收入，將會更積極尋找新收入來源，包括拓展新路線，由目前至 2024 年接收 79 架新飛機、並期望明年底前在長途航線的飛機上裝設 Wi-Fi 服務。

國泰航空為應對來自大陸及中東航空公司的競爭，利用新購及接收到的新飛機大幅增開新航點，行政總裁何杲表示，今年計畫增加運載率 4%，而且新增 7 個新航點。他指新開的都柏林航點有很好的商務及頭等客位需求，即使紐西蘭基督城的航班旺季也有很好的訂座率，淡季則可能較差。

顧客及商務總裁盧家培表示，去年業務經營不易，但下半年情況已經反彈，正進行轉型計畫，擴展機隊，計畫在香港機場第三跑道啟用前，將每年運力提升 4%。他無回應何時會轉虧為盈，只表示會做好 3 年計畫，希望得到乘客認同。

去年下半年貨運需求強勁，他預期今年情況會持續，由於全球經濟向好，以及電子商貿發展帶動，未見美國貿易保護主義有影響；港元及美元弱勢亦有利貨運業務。盧家培指出，頭等及商務艙表現穩定，加上即將開通的新線，包括華盛頓等，相信商務及頭等客位需求會增加。

(圖：香港文匯報)

業績也仔細分析去年上，下半年國泰財務表現，上半年國泰虧損 20.51 億元；下半年未計特殊項目前的航空業務虧損 11.56 億元，收窄 62%，且有來自因國航增發 A 股以致攤薄股份盈利，及應佔國航 9 個月盈利合共 25.7 億元，令國泰下半年扭虧為盈賺 7.92 億元。

證券分析員指出，國泰去年下半年倚賴貨運業務，加上貨運可以徵收燃油附加費，令貨運收益率急升 11.2%，貨運服務收入也上升 1 成至 239 億元；不過，貨運業務較有周期性質，長期仍須依賴客運業務，以及業務轉型成效。