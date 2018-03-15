騰訊(00700-HK)ADR續跌 港交所(00388-HK)亦軟

道指收挫近250點，港股ADR指數按比例計算收報31,294點，跌141點，跌0.45%。「股王」騰訊控股(00700-HK)股價續受壓，ADR收報459.9元，較港收市跌3.7元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.42元，較港收市跌0.08元；港交所(00388-HK)ADR收報288.41元，較港收市跌0.59元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.05元，較港收市跌0.2元。
中海油(00883-HK)ADR收報11.25元，較港收市跌0.07元；中石油(00857-HK)ADR收報5.37元，較港收市跌0.02元；中石化(0038-HK)ADR收報6.45元，較港收市跌0.02元。
中移動(00941-HK)ADR收報71.81元，較港收市升0.06元；聯通(00762-HK)ADR收報9.57元，較港收市跌0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.36元，較港收市跌0.02元。
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