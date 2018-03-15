台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月15日

美國總統川普傳將擴大對中國進口商品課徵關稅，總額估達 600 億美元，鎖定科技及電信產業，將使得美中貿易大戰戰火延伸至電子業。中國是全球電子業生產重鎮，一旦川普相關政策成局，恐成為全球科技業大災難。

代工大廠緯創 13 日才召開法說會，外資也看好其前景而以實際行動力挺，不料昨（14）日驚傳因誠信管理出包，被大客戶蘋果要求從上周四起停工兩周。

鴻海子公司 FII（富士康工業互聯網）將於大陸 A 股上市，由於鴻海董事長郭台銘先前承諾協助小股東了解相關投資權益事宜，本周五券商將協辦「陸股投資要點說明會」，外傳僅限二百名在鴻海先前臨時股東會上有登記的小股東參加。



聯合報

台北米其林 20 家出列

梅克爾第 4 任期 德經濟有隱憂

FII 後天申購說明會 超低調

經濟日報

美中貿易戰 延燒科技業

阿里攜手新北 打造電商之都

砸 2000 億 三星 NAND 在陸擴產

蘋果日報

電價喊漲 經長鬆口「以價制量」

鴻海統一合作 超商健康小站

華航旗下轉投資 去年全部賺錢

中國時報

星宇航空遞件 5 月招募機師

600 億美元陸製品 美課重稅

保軍事優勢 川普要建太空部隊

工商時報

聯發科、騰訊 共組 AI 大聯盟

緯創出包 傳蘋果令停工兩周

Fed 警告工行 加強反洗錢

自由時報

深澳電廠燃煤環差 闖過環評

衛生紙之亂 大潤發挨罰 350 萬

員工出差受限七休一 工商界促鬆綁