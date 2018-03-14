國泰金為米其林台灣獨家官方金融夥伴 不排除發行專屬信用卡

首屆台北米其林指南今 (14) 日正式發表，國泰金控 (2882-TW) 成為台灣獨家官方金融合作夥伴。國泰金發言人鄧崇儀表示，今天公布星級餐廳名單，未來國泰金將加緊洽談合作細節，甚至不排除發行「米其林專屬信用卡」。

鄧崇儀表示，按照慣例，米其林登陸各地之際，皆會找尋當地重要相關產業內具代表性企業展開合作，如米其林在新加坡選擇美國運通、在首爾選擇 LINE 的母公司集團 NAVER，在台灣便是選擇國泰金控。

鄧崇儀進一步指出，評估此次合作調性合適，且符合國泰金控與國際接軌之用心，繼 2010 年與 NBA 合作後成為官方指定台灣金融業和信用卡合作夥伴後，此次與被全球譽為「美食界聖經」的米其林指南合作，不僅再度與國際接軌，更期待透過米其林合作能推廣台灣美食躍上國際舞台，共同傳遞幸福美味，也響應「給人幸福 就是幸福」的信念。

國泰金控成為臺北米其林指南獨家官方金融合作夥伴，旗下子公司將陸續推出國泰客戶獨享活動及禮遇，如信用卡優惠以及「國泰優惠（MyRewards）App」會員專屬活動等，未來將規劃財管、私人銀行、信用卡相關促銷合作，如折扣、送禮、紅利點數兌換等，不排除任何可能。

媒體關切合作贊助金額多少？鄧崇儀說，基於雙方保密協定，有關贊助金額或是雙方簽約年限，都不便透露。

據國際發卡組織 2017 年調查顯示，台灣消費者平均每月花費 7178 元外出用餐。國泰世華銀行統計，銀行信用卡卡友近 3 年的餐飲消費金額年增率都呈現「雙位數」成長，顯示卡友重視外出餐飲也願意刷卡消費。另一方面也因為餐飲商家逐步導入刷卡機，整體環境有利於促進消費。

國泰世華銀行卡友本身刷卡類別排行榜，前四名分別為量販、加油、保險、餐飲刷卡，目前比重排名第四高。