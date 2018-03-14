【顧德投顧】旺宏、貿聯、全新、穩懋、台星科、柏承、南亞科) 全面噴出啦。

◆盤勢分析

美國股市拉回，台股今日開低震盪，權值股普遍回檔，終場指數下跌 56 點，收在 11038 點，成交量為 1184 億元。

重點持股報告。(3105 穩懋) 今天股價再創波段新高，老師再次順勢帶領會員獲利出脫一半持股啦，藉由 (關鍵 K 系統) 選出對的股票，我們的會員們又可以輕鬆獲利入袋囉，太棒了。(2408 南亞科) 股價再創波段新高，我們持續逢高獲利出脫一半持股，持續獲利入袋唷。(5871 中租、4721 美琪瑪) 續抱。(6274 台燿) 股價連漲兩天之後，今天又持續上漲啦。(3265 台星科) 早盤股價稍做壓回，隨即由黑翻紅，繼昨天大漲之後，今天持續攻擊啦，股價再創收盤收高囉。(3665 貿聯) 股價連續四天創新高，今天早盤稍微回檔整理，但是對的股票就是會自己照顧自己唷，尾盤貿聯再度發動攻擊，股價再創收盤新高啦。(2455 全新) 早盤再度上漲半根漲停板，股價維持原本強勁的態勢，又再創下波段新高囉，會員獲利持續堆高，太棒了。(2337 旺宏) 股價連漲四天，今天股價再創新高，太棒太棒了，我們的好股就是一檔接一檔唷。(6141 柏承) 早盤大盤下跌時，我們的木白柏卻很給力的一路走高，讓我們會員的心裡吃了一顆定心丸，在操作上幫助很多唷，感謝啦。而今天股價又再創新高啦，從 2/21 進場並一路續抱至今以來，股價已經 ( 上漲 39% ) 囉，獲利真的很棒，非常感謝唷。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、4721 美琪瑪、3105 穩懋、5871 中租、3265 台星科、6274 台燿、2337 旺宏、2455 全新、3665 貿聯 - KY、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

