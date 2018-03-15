

◆盤勢分析

1. 川普宣布其行政團隊將設法透過關稅，削減對中國的貿易赤字 1000 億美元，市場對中美貿易戰的擔憂加劇。美國二月零售銷售下降 0.1%，連續第三個月下降，但倘若排除汽車和天然氣，銷售成長 0.3%。週三美股除費半指數外皆下跌，跌幅介於 - 1.00 至 - 0.19％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：若多頭要延續，上攻量需大於 20 日均量。

（2）均線：支撐為 5 日線至季線，壓力為 11,150 至 11,270 點。

（3）技術指標：RSI 及 KD 開口向上，5 日 RSI 及 9 日 K 值大於 70，短線偏多但提防拉回。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創波段高，上攻成交量是否大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、高殖利率、金融等。

4. 美國總統川普傳將擴大對中國進口商品課徵關稅，總額估達 600 億美元，鎖定科技及電信產業，將使得美中貿易大戰戰火延伸至電子業。中國是全球電子業生產重鎮，一旦川普相關政策成局，恐成為全球科技業大災難。貿易戰一但開打，對全球經濟成長將不利。

5. 導線架大廠長華科（6548）昨（14）日舉行董事會，通過去年第 4 季與去年度財報，去年第 4 季每股純益為 5.76 元，全年每股純益達 14.62 元，創歷史新高。觀察長華科能否突破季線短壓。

6. 面對競爭對手高通來勢洶洶，2454 聯發科繼上月底在 2018 世界行動通訊大會（MWC）發表最新中高階手機晶片曦力（Helio）P60 後，昨（14）日再於北京舉辦記者會、正式宣布人工智慧（AI）技術將結盟騰訊等夥伴，準備在市場糾眾，一起打 AI 的大聯盟。AI 將成未來半導體新一波的成長主要動力之一。

7. 外資美林投資論壇今年擴大被動元件廠陣容，不僅龍頭大廠國巨（2327）受邀，華新科（2492）、奇力新（2456）也在 151 家受邀名單之列，昨（14）日由華新科率先登場，華新科看好 MLCC 成長動能，預估全球車用電子 MLCC 需求量將以年增 30％速度大幅成長，並點名看好遊戲機、挖礦以及顯示卡需求，華新科 MLCC 的成長幅度可望追上產業成長幅度。供需吃緊下, 被動元件廠今年獲利仍可望保持佳績。

8. 外界傳出，3231 緯創代工的 i8 Plus 放置 SIM 卡的防水機構件，疑似在未經代工客戶的同意下，採用了通過另一家日系防水手機鼻祖大廠的認證、但不在蘋果供應商之列的業者所生產的產品，而該料件的防水防塵係數也不符合 i8 Plus 所要求的 IP67（完全防塵，可在水深一米處維持 30 分鐘不滲水測試），因此被代工客戶認為緯創的誠信管理有瑕疵，被大客戶蘋果要求從上周四起停工兩周。針對此訊息，緯創表示，目前公司營運一切正常，並無外界所傳停工狀況。不過相關生產線是否接受檢查等問題，公司表示這是比較嚴謹的事，需要進一步確認細節，若有明確的結果會對外說明。觀察緯創能否守穩 5 日線。

