【豐銀投顧】高檔開始震盪 三月仍要做多

◆盤勢分析

大盤昨天成功回補 2/5 跳空缺口高點 11070 點，就短線而言多方已完成第一階段的目標。再加上今晨美國股市技術性的拉回，台股在今天也直接開低並收低。以線型來看，台股確實有乖離率偏高的情況，但如果就波段而言，並沒有出現敗象。也就是說雖然短線會有震盪，但就長線 (至少到三月底)，應該會持續震盪向上的格局，因此今日或是下週因乖離過大的震盪，都不應該緊張，而應以拉回就佈局做多的態度看待。

美股國前天出現一件怪事，那就是就業人口創高，但平均薪資卻下降，因此市場上普遍認為通膨可能被高估了，離真正的「通膨」應該還有一段距離，這也就是上週五美股大漲的原因。但筆者早說過，2% 的通膨率並不算是「通膨」，只能算是「沒通縮」。美國乃至於全世界要真正的「通膨」並不容易，因此之前大家擔心的通膨並不會真的來。那麼美國為何就業人口多薪資卻減少？這原因是因為川普政府扶持了許多鋼鐵、鋁業… 等相關的舊經濟產業，也就是我們台灣的「舊傳產工業」。在美國稱為「鐵銹帶」（Rust Belt），是川普能當選的關鍵區，也就是他的「票倉」。

這些產業講白一點，都是一些比較不具全球競爭力的企業。偏偏這些地方正是川普的鐵票區，也是他在選前承諾要照顧的一群。這些勞工的薪資本來就是屬於較偏低的一群，因此雖然這一區的就業人數增加了，可是卻會拉低了美國全國的薪資增長。這也能解釋為什麼川普要對鋼鐵、鋁業提高關稅的原因，說穿了就是要顧自己的票倉嘛。那麼美國若沒有想像中高薪，通膨又怎麼會來？利率又怎麼會急升？未來幾天盤勢會震盪但仍有不少好的股票值得注意，例如 3374 精材、2353 宏碁、3030 德律、8924 太田、2534 宏盛、6411 晶焱，上述個股有些年報可能會有令人驚豔的表現，值得留意。

豐銀投顧 李世新 分析師

