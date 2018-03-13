淳紳5月底前展示Level 3自駕系統開發技術

電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (13) 日宣布，2 輛準備裝載自動駕駛系統的車輛已運抵台灣，預計 5 月底展示前期開發成果，預計可達成 Level 3(有條件自動駕駛)的程度，並訂下 2 年要達到自動駕駛 Level 4 的程度。

淳紳日前攜手電電公會和桃園市政府開發自動駕駛系統，2 輛準備提供裝載的車輛已運抵台灣。

淳紳表示，2 台車將先進行小幅度的調校整理，並完成自動駕駛中控系統的內部測試後，5 月底公開展示前期開發成果，預計能達到 Level 3 的程度。

據美國交通部採用的 SAE(國際汽車工程師協會) 自動駕駛分級標準，Level 3 屬於「有條件自動駕駛」(Conditional Driving Automation)，也就是自動駕駛輔助控制期間，駕駛人可暫時免於操作，但是當系統偵測到行車環境需要駕駛人反應時，會立刻解除自動駕駛狀態，讓駕駛人接手後續控制。

淳紳自動駕駛研發團隊的副總經理謝豐吉進一步說明，開發計畫是目標 2 年要達到自動駕駛 Level 4 的程度，讓車子在特定規劃的行車環境中，全交由自動駕駛系統控制，而全球目前仍未有車廠可達到 Level 5 的自動駕駛階段。

此外，大陸國家發改委 2 月初點名優先支持贛州昶洧興建整車廠後，贛州發改委 3 月初已通過昶洧電動車廠的生產申請文件，並呈交國家發改委做最後審批。

淳紳說明，此文件申請內容為贛州昶洧電動車廠的總面積 283890 平方公尺 (約 24 公頃) 將架設 687 套生產設備，目標年產量為 10 萬台電動車，總投資額逾 350 億元。