由田宣布收購晶彩科一案 已經成就 躍升為最大股東 明年進董事會

PCB 及 LCD 自動光學檢測設備大廠由田 (3455) 對同業晶彩科 (3535) 的收購案，已經成就！而若無意外，業界預期，由田公司派可望取得超過 13% 的晶彩科股權，躍升為晶彩科最大股東，並於明年正式進駐晶彩科董事會。由田日前宣布於 2 月 23 日至 3 月 14 日以每股 15 元公開收購晶彩科的收購案，收購股數於 3 月 8 日已達最低收購數量 3,952,618 股，若以晶彩科民國 106 年 7 月 10 日之全部已發行普通股 79,052,356 股計算，收購額度已達 5.00%，為此，由田宣布，本次公開收購條件已成就。



此外，由田提到，本次公開收購至 107 年 3 月 14 日下午 3 點 30 分止，以晶彩科目前股價約 13.8 元觀之，晶彩科股東接受由田之公開收購可有一定之獲利空間。而截至收購期間結束，業界預估，由田將可順利拿下晶彩科超過 13% 的股權，超過晶彩科現階段經營團隊加上董監合計總持股的 12%，躍升為晶彩科最大股東，到了明年由田也將正式進駐晶彩科董事會。



晶彩科為本土 AOI 設備供應商，主要市場在面板領域，雖有不錯的研發能力，但因未達規模經濟，營運績效長年不理想，未來若與由田整合，可望克服此一問題，並在一年半內繳出亮眼成績單，至於由田，透過成功收購晶彩科，一方面可靠著晶彩科守穩在面板市場的佔有率，同時又能將研發資源放在半導體等先進領域，達到一加一大於二的效果，此舉對兩家公司長線發展，都是利多。



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