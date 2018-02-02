中國新能源車市餅大卻難搶 淳紳生產計畫延至明年Q3

電動車廠淳紳 (4529-TW) 看準中國未來龐大的新能源車發展商機，正積極申請生產執照，不過，淳紳今 (2) 日坦言，在中國政府保護政策的影響下，轉投資贛州昶洧申請生產資格延宕，原預期今年有望開始量產，預計將延至 2019 年後第 3 季才能開始量產上市。

除了中國廠區生產延宕，日前淳紳與桃園市長鄭文燦簽訂合作意向書，規劃於桃園市設立電池包廠、全散件組裝廠和純電電動車廠，目前也仍處在須完成環評和變更地目階段。

淳紳強調，由於贛州昶洧由贛州政府持股 49%，日前也已匯入人民幣 6.3 億元，超過承諾投資金額 12.3 億元一半，短期內資金狀況無虞，且在地方政府支持下，申請生產資格狀況並無疑慮。

另一方面，由淳紳持股 36% 的香港昶洧近期獲得陸資入股，以每股 5 美元購入 200 萬股，交易金額約 1000 萬美元，淳紳說明，此陸資具有物聯網背景，未來可望應用相關繼續在電動車聯網上。

淳紳也宣布，年後將與電電公會合作發展自動駕駛車，今年會有樣車推出，預計年底開始將進行為期 8 個月的第一期驗證，一旦可成功做到無人駕駛技術，接下來將耗時 16 個月完成第二期場域測試。

淳紳於 2015 年法蘭克福車展首次展出自行生產的電動車 Thunder Power，原規劃於今年在歐洲上市，明年在大陸上市，但生產時程確定延後，加上中國有比亞迪、一汽和上汽等均推出電動車，競爭壓力不小，所幸有地方政府支持，淳紳樂觀看待取得驗證應不會超過 3-4 個月。

淳紳首款電動車 Thunder Power Sedan 產品售價約 245 萬元，預計明年第 3 季起量產，不過，每台要價約 600 萬元的全球限量版豪華電動車可望在明年第 1 季起交車，目前全球接單約 50 台。