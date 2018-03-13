【豐銀投顧】你擔心：「萬一」跌破萬點？ 我預測：「萬一」必定站回！

農曆新年前全球股市一陣下殺大跌，許多人預言，2018 年完蛋了，全球股市乃至於台股慘了、還有人直指 3 月份必定崩盤。最常見的言論就是萬點必定跌破，甚至有下看 9500 點的。但筆者偏不信邪！認為崩盤是早晚的事，但至少目前看不到！並且在過年前封關日就直斷抱股過年，年後有行情，果然在新春開紅盤後反彈一波，又在 3/2 告知 3/8 婦幼節後必然大漲。這些都可在小老鼠 168-937 中印證果然至今再度站回一萬一千點之上！當然是別人還在擔心「萬一」跌破萬點，我已預測「萬一」必定站回。今日看來，筆者的預測又成真了！

還記得二月份時，大家一直在討論美國十年期公債殖利率嗎？當時一直擔心會突破 3% 以上，結果現在一直保持在 2.8% 上下，像沒發生過什麼事一樣，而台股的 VIX 指數也越走越低，今天只有 15.64，為這一個月來最低。在這樣的情況下行情自然不會太差。只可惜還是有太多的人用過去的思考方式來解這個盤，或是妄想用一套固定的方式就可以分析、應付所有的盤勢，實在是太一廂情願。就如同許多人竟然會去相信可以買一套幾萬塊的電腦軟體，然後跟著做就可以獲利好幾百萬，如果真有這種「一本萬利」的事，為何相關類股不漲？為何外資不去買？投資人應該好好想想，天下有這麼便宜的事嗎？

今日大盤又漲百點了，很多人在昨天開盤就認為大漲百點可以放空，因為昨天已經要開始面對 2/5 的跳空缺口壓力區，結果昨天大漲幾乎收在最高點，今天早上開平盤，又有不少人認為果然有壓力，結果一路加碼空單，沒想到盤竟然一路軋上去，今天又大漲百點。因此用過去那一套均線、缺口來看壓力，有用嗎？明明知道外資昨天才開始大買台股上百億，這是現在發生的事，卻要去考慮過去的壓力、均線、缺口，不把握當下卻懷念過去，這不是捨本逐末？時代在變、盤勢也在變，投資人應重新思考該如何判斷行情了。

豐銀投顧 李世新 分析師