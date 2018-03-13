【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

美國科技股持續發威，費半和那斯達克再創新高，其中蘋果上漲 1.74% 改寫股票分割後新高；美光大漲 8.76% 創波段新高，自 2/9 低點以來大漲 6 成。

外資認錯回補，昨天大買 2317 鴻海、3231 緯創、2311 日月光等蘋概股，台股昨天先站回 1000 點，今天再向上回補空方缺口 11070 點，接下來就是攻前高 11270 點。

DRAM 族群受美光激勵大漲，其中 2408 南科、2377 旺宏近期獲法人買盤進駐，股價走強。其中南科每股將配 3.6 元，現金殖利率約 4%。而在 DRAM 模組中，3260 威剛和 2451 創見約配 6 元，現金殖利率也高達 8% 和 7%。

蘋概股的 2 月營收為全年低點，2317 鴻海、3008 大立光自低檔轉強，其中鴻海更連續跳空向上留下 3 個多方缺口。帶動低檔轉強的包括 4958 臻鼎 - KY、3105 穩懋、6456 GIS-KY、4943 康控 - KY 等，其中穩懋獲外資升評目標價上看 400 元。

投機行情轉向業績行情，累計前 2 月營收較去年同期大增的個公司值得留意，像是工具機廠 1528 恩德的前 2 月累計營收年增率就高達 54%，Q1 淡季不淡且訂單能見度已至第 2 季底。去年 4916 事欣科入主恩德，董事長在今年元月加碼恩德持股 1000 張至 3000 張，對恩德今年業績表現相當有信心。

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