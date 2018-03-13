【華冠投顧】外資回頭 氣勢如虹

◆ 劉彥良 盤後分析

外資認錯買盤歸隊，繼昨日大買台股 123.7 億元後，今天再買超 86.2 億元。帶動台股在昨日先收復 11000 點整關卡，今天進一步回補空方缺口 11070 點，下一步就是挑戰年初高點 11270 點。

昨晚美光大漲、蘋果改寫股票分割後的新高價，帶動今天 DRAM 族群和蘋概股向上表態。其中 2408 南科大漲 8.31%、2344 華邦電大漲 6.55%，模組廠 8088 品安也大漲 6.76%。

蘋概股方面，指標股 2317 鴻海連續 3 個多方缺口往前高 97.4 元靠攏、3008 大立光收復 4000 元整數大關、2330 台積電收全場最高 259 元。低檔的 4943 康控 - KY 連拉兩根漲停、外資升評的 3105 穩懋兩天大漲 17%，而 PCB 的 4958 臻鼎 - KY、2367 燿華、6153 嘉聯益也同樣大漲作收。

多方攻勢凌厲，加權指數 2 天就大漲 230.81 點或 2.12%，選股上要棄投機轉業機，前 2 月營收表現出色的個股將成為買盤卡位的方向。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估