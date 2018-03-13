【華冠投顧】記憶體、蘋概股帶量突破，台股一路向北！

鍾騏遠 分析師

大盤續繼一路向北，在 (2330) 台積電、(2317)鴻海的買盤推升之下，指數步步墊高，包括記憶體、PCB 族群等，都出現帶量的買盤。由於指數貼在布林軌道的上緣，市場多數人看回不回，在此一情況之下，外資的動向將決定大盤的走勢。不過，騏遠認為，美國的費城半導體指數不斷創新高，那斯達克指數也加入創高的行列，在權值股的帶領之下，台股此波挑戰前波高並非難事。加上今天大盤上漲，已成功越過月線扣抵值，後續在各期均線仰角增加的前提之下，台股自然是一路向北！

今天的族群為記憶體、PCB 等，(2408)南亞科，在美股美光大漲的帶動之下，股價帶量突破橫向整理平台，而 (2344) 華邦電，股價也由谷底翻多向上，(2337)旺宏也跟上腳步，觀察整體的量能並沒有失控，後續將陸續出現創高表現。另外，PCB 族群在 4958 臻鼎 - KY 登高一呼的帶領之下，整體族群開始群起向上，包括 (6153) 嘉聯益、(2367)燿華、(6141)柏承、(2313)華通等，都是近期外資法人加碼的標的，不過，產業須觀察上下游的連動，上游的個股，不妨多加注意。像是 (1815) 富喬、(1303)南亞、(6213)聯茂、(6274)台燿、(3645)達邁等，都是值得注意的個股！

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