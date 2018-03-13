【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到費城半導體持續上漲且突破歷史新高之下，使得台股再度上漲，終場加權指數上漲 93.53 點，站穩 11000 點整數關卡，後續走勢可望再度挑戰前波高點，而外資在現貨部分買超 86.20 億，合計三大法人現貨淨買超 94.54 億。

《國際金融市場焦點分析》

據外媒記者看到的文件，日本首相安倍晉三與夫人及財務大臣麻生太郎的名字從國有土地出售予森友學園醜聞的文件中被刪除，外界對於安倍及麻生太郎就掩蓋事實，以及為親信謀取利益，施加越來越大的壓力，損及安倍的支持率，可能降低其第三次出任自民黨主席的機率，甚至無法成為日本任期最長首相，進一步也令日圓寬鬆政策前景變得不明。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布月報顯示，美國七大主要頁岩區的原油產量預計將在 4 月份每天增加 131,000 桶，達每日 695.4 萬桶，儘管全球股市上漲及美元疲弱支撐油價，不過產量過剩的陰影始終揮之不去，油價在前一日大漲後，昨日回吐部分漲幅；週一歐洲盤時間，在歐元領跌下，美元自上週五就業報告後的跌勢反彈，金價也一度下跌逼近 1315 美元，不過晚間美元回吐漲幅並且翻黑，金價也收斂大部分跌

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