高盛：比特幣多頭未走出困境 恐現新拋售潮

美國財經網站 Investing 報導，高盛公司 Sheba Jafari 及其技術分析團隊警告，比特幣多頭依舊沒有擺脫困境，且跌勢將摜破 2 月份的低點。

高盛在周日發給客戶的一份報告中指出，未來比特幣將遭受進一步的拋售，因為短期 9210 美元的支撐價位已被跌破，2 月份 5922 美元的低點也是岌岌可危。

Jafari 表示，這 9210 美元被跌破的意義重大，暗示比特幣有更大下跌的可能性。下一個關鍵區間在 7687-7198 美元，包括 200 日移動平均線。

比特幣從去年 12 月中旬到 2 月初，就一直面臨著巨大的銷售壓力，這使其市值縮水了 70%。2 月 6 日，比特幣跌至 5922 美元，兩周後反彈至 11784 美元。但它的價格一直難以突破 1.2 萬美元，在美國證券交易委員會 (SEC) 發佈對加密貨幣的警告後，它的價格跌回至 1 萬美元以下。有報導稱，日本大型加密貨幣交易所 Binance 遭到駭客攻擊。今年，比特幣的價格已經下降了 31.5%。

至於比特幣的價格會跌到哪裡？高盛團隊建議，必須留意 7000 至 7500 美元的區間，他們認為若這一水準被跌破，那麼 2 月份的低點可能不保。



Jafari 團隊指出，200 日移動平均線尤其重要，這一次跌破，我們將會發出走勢結構被破壞的警告，從而增加出現新低點的風險（低於 5922 美元），此時，需要返回 9322 美元上方才能讓比特幣站穩腳步。