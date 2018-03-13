日本將敦促G20嚴防加密貨幣洗錢 比特幣跌破9千美元

日本將在下週舉行的 G20 財長會議中，敦促各國強化監管，避免加密貨幣被用來洗錢；消息一出，週二 (13 日) 比特幣價格應聲下挫，一度跌破 9,000 美元關卡。

根據 Investing.com 報導，美東時間上午 7 點 47 分，比特幣交易價跌至 9,005.50 美元，跌幅約 7.99%。

台北時間週二晚間 8 點 34 分，比特幣價格一度跌破 9,000 美元關卡，來到 8,980.1 美元，跌幅擴大至 8.27%。

交易平台 Bitfinex 數據顯示，市值第 2 的以太幣，價格下跌 5.78%，至 690.22 美元；市值第 3 的瑞波幣，價格下跌 6.44%，至 0.76813 美元；萊特幣下跌 9.92%，至 172.74 美元。

根據路透社報導，不具名日本官員透露，日本將在下週舉行的 G20 財長會議中，敦促各國強化監管，避免加密貨幣被用來洗錢。

日本已開始動用國家體系，對加密貨幣進行監管；日本金融廳日前宣布，對 7 家加密貨幣交易所，祭出行政處分，其中有 2 家 (Bit Station 和 FSHO) 遭勒令停業 1 個月。

法國、德國皆表示，將提出規範加密貨幣市場的建議；歐盟方面則強調，會持續關注反洗錢、反恐怖活動融資相關策略，並提醒消費者，加密貨幣交易可能存在的風險。

日本官員認為，重點是透過法規來保護消費者，防止非法活動，並確保不會扼殺加密貨幣與金融科技領域的創新。