【華冠投顧】丞唐講股： 權值先鋒 台股補漲族群為？-何丞唐 分析師

美股昨日漲跌互見，但隨著那斯達克指數及費城半導體指數多頭力道仍強勁，帶動台北股市電子權值股的上攻，早盤在 2408 南亞科、2344 華邦電、2317 鴻海、2330 台積電、4943 康控 - KY、2367 燿華、4958 臻鼎 - KY 等指標股上漲，使大盤開紅之後持續上攻，終場加權指數上漲 93 點，收在 11095 點，成交量能為 1307 億元。

盤面上，蘋概股隨著蘋果股價創高，今日有不錯表現，3008 大立光收在 4045 元、上漲 2.28%，2330 台積電收在 259 元、上漲 1.97%，2317 鴻海收在 95.2 元、上漲 0.96%，3406 玉晶光、2313 華通、2367 燿華、4958 臻鼎 - KY 等也受激勵收紅。而股價波動起伏較大的個股，今股價表現收黑的為：9958 世紀鋼、5386 青雲、4147 中裕、3535 晶彩科等。

台股本波在邁入 11000 點之後續攻進入相對高檔區，短線上在前波高點 11270 點附近高檔震盪可能性加大，後續觀察量能是否續升，近期在外資給力之下，權值股先鋒，中小型股則留意 3 月營收可望有突破性的個股，也將率先表態。

※以上內容由華冠投顧 何丞唐 分析師 整理提供，

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