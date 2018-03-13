潮水退了 債券投資者開始審視亞洲美元債風險

《彭博社》報導，亞洲公司於去年開始的美元債券發行熱潮，正呈現退溫現象，隨著越來越多證券發行商縮短發行證券前，針對投資者的推廣活動時間、疲弱的契約內容、部分發行公司未上市與亞洲美元債大量發行，投資者開始實行篩選機制，對於高風險的債券，要求更高的殖利率。

瑞銀資產管理泛亞洲固定收益主管 Ashley Perrott 表示：「投資者變得更有選擇性」，在去年創紀錄發行時，投資人不管甚麼債券都買單的情況，那種日子已結束了，現在債券買家已開始進行篩選債券買進。

垃圾債等級的亞洲債利差上升幅度較投資等級的亞洲債利差大

由於市場的波動性增加、且 10 年期美債殖利率上升至近 3%，種種原因導致投資者變得更謹慎。

在上週，因為審查情況加劇，印度 IL＆FS 運輸和中國浙江恒逸集團延期交易，印尼煤礦開採公司 PT Toba Bara Sejahtra 在周一因市場情況不利而推遲發售美元債券。

Perrott 在接受《彭博》訪問時表示：「你會看到一些辨識度，這是一件好事 ，它當然帶來了機會，但也代表著人們正在基於信譽的基礎上，進行選擇和辨別。」

以下是其他機構投資者，對於新興市場債券的看法：

宏利資產管理公司（Jimond Wong）：

有些可能無法發行債券的公司，在市場為多頭時，成功發行債券，但是當市場逆轉時，投資者會對這種交易感到遲疑，或是要求更高的回報。 在二級市場中，公司債券信用的強弱，對殖利率有很大影響。

先機環球投資 (Michael Sullivan)：

在今年，表現好的債券和不好的債券，中間的變化會很明顯，市場波動可能是政治事件所造成的，比如墨西哥和巴西的選舉，或是美國經濟的成長。如果美國升息速度超過預期，那麼新興市場就將需要面對較大困難。