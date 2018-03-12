亞幣走弱 貿易鬥爭下這些貨幣最危險

隨著亞洲貨幣走弱，貿易逆差導致的經常項目赤字問題再度浮現，瑞士信貸指出，此時為賣出亞洲貨幣的時機點，在面臨貿易鬥爭時，亞幣為印尼盾、印度盧比與菲律賓比索最為脆弱。

美國總統川普上週宣布進口鋼鋁關稅的政策，加劇亞洲貨幣的壓力，在面臨聯準會升息以及美債殖利率上升，亞幣承受多方威脅。香港總體策略分析師 Trang Thuy Le 表示，雖然貿易戰不太可能爆發，但投入風險資產的資金將縮減，使得那些需要資金以縮小財政赤字的國家受到關注。

Trang 指出：「印尼盾、印度盧比與菲律賓比索等貨幣，可能會因為需要資金支援經常項目赤字而變得更加脆弱，環境不利於資產流動。」

在市場擔憂貿易戰發生後，印尼盾與印度盧比下跌最多

印度從 2005 年以來，即顯現經常帳戶赤字，印尼則是從 2011 年開始，菲律賓則是在最近 3 年連續出現赤字。

從美國商務部在 2 月中旬建議對進口鋼鋁徵收關稅以來，僅有三種亞洲貨幣未下跌，其餘全都走弱，其中印尼盾下滑幅度最大，超過 1.5％。雖然印尼不是鋼鋁的主要出口國，但由於外國投資者擁有幾乎 40％的印尼國債，印尼盾被視為亞洲貨幣表現的指標，當市場不看好亞洲貨幣時，印尼盾通常是第一個遭到出售的貨幣。

由於 10 年期美債殖利率在上週飆升至去年 11 月以來的最高水平，印尼央行誓言將繼續進行干預政策以支持印尼盧比。儘管在美國同意豁免一些國家的關稅後，貿易戰爆發的緊張情勢得到緩解，但投資者仍然處於警戒狀態，觀察中國的反撲。