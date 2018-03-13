結盟輝達＋成立IST事業群迎IIoT商機，凌華營運反攻，Q2營收挑戰30億

【財訊快報／王宜弘報導】迎接工業物聯網 (IIoT) 商機起飛，IPC 大廠凌華 (6166) 今年調整組織結構，結合內部智慧工廠與旗下英商 PrismTech 的 DDS(資料分發服務)軟體，成立物聯網解決方案及技術 (IST) 事業群，法人看好今年營收成長率上探 2 成，EPS 將重回 3 元。此外，因運動控制與機器視覺技術優異，今年凌華獲輝達 (nVIDIA) 青睞，雙方簽約形成策略合作關係，凌華將成為輝達醫療、博弈與 AI 設備影像處理的合作廠商，並且是目前輝達唯一的嵌入式系統合作業者，法人預計，相關業務今年即可望有營收貢獻，為長線利多。



凌華去年因台幣匯率升值、原物料上漲以及提列庫存損失等因素，儘管營收首破百億大關，但獲利不如預期，EPS1.79 元。不過，因 IIoT 佈局逐漸發酵，法人預估今年營收成長率上探 2 成，挑戰 120-130 億元，且因產品組合改善，原物料衝擊程度減低，年度毛利率可望回升 1-2 個百分點，營益率將達 6-7%，帶動獲利大幅回升逾七成，突破 3 元大關。



而帶動今年營運回升的主要因素，在於該公司聚焦 IIoT 市場，今年進行組織調整，將智慧工廠業務與先前併購之英國軟體商 PT 整合成為 IST 事業群，提供客戶整體物聯網軟硬體整合服務，加上今年成功與輝達策略合作，也增添業績新動能，預計第二季凌華營收就可望突破 30 億元大關，創下歷史新高紀錄，下半年單季營收還有高峰可期，展望樂觀。



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