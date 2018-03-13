【IPO追蹤】亞洲實業(01737-HK)超購78.96倍 一手中籤率38.01%

經營航空貨運與物流的亞洲實業集團(01737-HK)公布招股結果，發售價定為每股0.48元，接近招股價0.3-0.5元的上限。籌得款項淨額估計將約為9520萬元。

是次合共接獲11863份根據公開發售有效申請，以認購合共19.989億股，相當於根據公開發售初步可供認購的2500萬股公開發售股份總數約79.96倍。7500萬股股份已從配售重新分配至公開發售，令公開發售股份總數已增加至1億股，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的40%。根據配售初步提呈發售的配售股份已獲適度超額認購，相當於配售項下初步可供認購的總股數2.25億股發售股份的約1.4倍。5862份申請一手(10000股)，中籤率為38.01%。

集資所得其中39.2%)用作在屯門設立新倉庫物業；39.2%)用作投資於升級現有倉庫及辦公室以及購置額外貨車及設備；15.7%)用作投資新資訊系統，用於規劃管理流程、提高營運效率、成本及倉庫管理及服務質量；餘額供作一般營運資金。

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