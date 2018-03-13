【IPO追蹤】賓仕(01705-HK)一手中籤率僅3%

主要於香港從事分銷食品及飲料產品；及提供餐飲服務的賓仕國際(01705-HK)公布招股結果，最終發售價定為每股發售股份1元，為招股價0.8-1元上限。賓仕國際公開認購出現超購2600.5倍，成史上第二大「超購王」。有13428份申請一手(4000股)，中籤率只有3.01%，即只有不足400人抽中，比去年11月全城熱抽的閱文集團(00772-HK)、易鑫(02858-HK)中籤率更低。股份明日上市。

是次公開發售合共接獲47152份有效申請，以認購合共260.045億股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的1000萬股公開發售股份總數約2,600.5倍。由於公開發售出現非常大幅的超額認購，4000萬股發售股份已從配售重新分配至公開發售，故分配至公開發售的發售股份總數已增加至5000萬股發售股份，相當於根據股份發售可供認購的發售股份總數的50%，並根據公開發售配發予9287名成功申請人。根據配售初步提呈發售的配售股份已獲適度超額認購，相當於根據配售初步提呈發售的配售股份總數9000萬股約2.6倍。

公司收取的股份發售所得款項淨額估計將約為7110萬元，65.6%)用作開設新零售店；17.2%)用作租賃及設立新倉庫設施；5.1%)用作提升ERP系統；3.5%)用作招攬銷售人員；餘額供作一般營運資金。

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