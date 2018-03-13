建業地產(00832-HK)去年多賺101.3%末期息12.29仙

建業地產(00832-HK)公布，截至2017年12月31日止年度盈利8.11億元(人民幣.下同)，按年上升101.3%，每股盈利33.19分。收入138.79億元，按年增46.2%。建議派發每股12.29港仙(約人民幣9.93分)為末期股息。年內毛利率為23.6%，較去年下降0.5個百分點。

2017年，在中央強調住房居住屬性背景下，地方調控政策差異化明顯，熱點城市政策不斷收緊，各級政府限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，開啟「限售」模式且範圍不斷擴大，同步加強房地產金融的監管，著力抑制投資投機性需求。在此背景下，市場分化更加嚴重，一線城市、前期熱點二線城市和環一線的三四線城市成為市場調控的重點目標。2018年樓市也將「好景不再」，基於抑制需求、降低居民槓桿率和供給緊張格局難改等因素綜合判斷，2018年行業銷售金額和面積勢必高位微降；融資環境趨緊將直接導致開發商的投資意願下降，拿地也將保持謹慎，土地市場極有可能面臨「量跌價平」或「量價齊跌」，後期隨著政策的持續性逐步被房企所接受，各類指標也存在企穩回升的可能，但各類增速仍不及2017年。

河南省宏觀經濟增速高於全國平均水平，而城鎮化發展相對滯後，因此河南房地產市場發展空間仍較大。2017年，河南省商品房銷售面積增長27.01%，明顯高於全國13.7%的平均水平，河南房地產市場發展較為強勁。鄭州作為「新一線」城市房地產市場陷入調整，省內大部分三四線城市房地產市場銷售增長強勁。2018年，河南全省房地產銷售增速將會回落，鄭州房地產市場將繼續調整，大部分三四線城市房地產市場將逐步降溫，但整體上全省的表現仍會好於全國平均水平。

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