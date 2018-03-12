【運達投顧】洪任浚：橫盤不買，大漲怎麼會有股票可以賣

指數今天大漲了 137 點成交量更是將近 1400 億的新高量，投資人的信心又回來了，我反而要大家留意風險，我們的操作不是看漲說漲看跌說跌，只是依照著技術分析的訊號來布局，就如同我上禮拜跟大家說的，橫盤你不買大漲怎麼會有股票可以賣！很多當初看空的專家，我想今天又是飆股滿手，他們的依據只有漲停板的股票而已。就大盤的角度來看，突破月均線反壓後，月均線還是向下的趨勢，也就是說 BIAS 的差距會越拉越大，此時指數必須要收斂與月均線的乖離，漲幅自然會受到限制，還好月均線他準備要開始扣低的位置，均線會慢慢的向上走高來收斂價差，價差收斂配合量縮整理才會是下一個短線最好的布局點，操作上要控制資金做好汰弱留強的動作！

上周『股市金流圖』預告了生技指數有資金再做佈局，生技股也進入了輪動輪漲走勢，8436 大江與 4147 中裕是大資金主要布局的標的，也是整個族群的重要領頭羊，短線上漲幅過大 BIAS 也來到了高點，操作上也不宜過度追價，拉回可留意布局買點。

4147 中裕的 TMB-355 創下了台灣生技產業的里程碑，生技股已經從過去的本夢比到了本益比時代，加上投資人已經受過了基亞與浩鼎的洗禮後，籌碼也非常穩定，中裕新藥過關後並沒有出現利多出盡的走勢，底部延著五日線逐步墊高，法人也看好未來中裕的表現。生技類股的趨勢已經改變，將成為台股重要的輪動指標之一。

股票市場本來就是買低賣高，大家都不要的時候更好找到可以買的標的，過度激情並非好事，既然大漲就尋賣點來做持股調節，等待行情拉回時才有資金可以加碼好的標的。

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。