【華冠投顧】03/12（一）霸王硬上攻第四集：金融大軍啟動，軋空軋到外太空！

◆盤勢分析

前言：上週五美股大漲 440 點，NASDAQ 及費城半導體再創歷史新高，台股多頭趁勝追擊！軋空軋到外太空！

回顧上周四起，人工盤先拉抬半導體、蘋概股，今天派出銀彈攻是狂拉金融股，如 2882 國泰金、2881 富邦金、2888 新光金、5871 中租 - KY 都大漲，輔以 2330 台積電、2317 鴻海、6505 台塑化、1301 台塑等股穩盤，使台股又漲 132 點，不僅越過 2 月 27 日高點 10937 點，W 底成形，尾盤也站上 11000 點。

※強弱勢個股

繪圖卡、AI 題材、虛擬貨幣挖礦等過去分享給好友的小型主流飆股，持續成為大漲中獨弱的族群，如 6150 撼訊、2465 麗臺、2425 承啟、2399 映泰繼續轉弱拉回整理，類股繼續輪動！

上週五大漲的「新蘋概股」，除 8938 明安繼續漲停外，其他如 3189 景碩、3607 谷崧已經開高走低。盤面上又換一批跌深反彈股轉強，如 3105 穩懋、4943 康控 - KY、3374 精材、8201 無敵，然而也有形態相對好的 3265 台星科、3551 世禾出頭。微控制器 4919 新唐因意法半導體今年退出部分樣式的 MCU 晶片市場，受惠轉單效應，今日也表態。最後祝各位投資好朋友明日操作順利！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。



