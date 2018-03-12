【華冠投顧】 林驛銘:電，金，傳產股攜手，台股站回11000點價量齊揚!

美國那斯達克，費半指數創新高，帶動台北股市今日電，金，傳產等權值股攜手將指數推向 11000 整數大關，終場指數大漲 137 點，以 11002 點作收，成交量 1401 億元，價量齊揚格局，並回補周線缺口 11007 點位置。

台股今日權值股領軍帶量上漲，包括台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008)，新光金(2888)，國泰金(2882)，富邦金(2881)，台塑化(6505)，正新(2105)，統一(1216) 等上漲帶動指數價漲量增，大盤日線突破前高，持續向 2/2 跳空缺口低點 11070 點邁進，而周線跳空缺口 11007 點今日回補，後市持續觀察量能變化。盤面強勢股依舊換人坐，穩懋 (3105) 今年邁入起飛期，兩大利器坐穩全球化合物晶圓代工龍頭寶座，激勵股價漲停，突破所有短均上。台星科 (3265)去年獲利登高、擬配息 1.3 元，今年營運勝去年，法人買超，激勵股價漲停。康控 - KY (4943) 3 月營運回溫，預計 4 月底 5 月初營收將有機會重啟動能，真正旺季在下半年，股價漲停。辣椒 (4946) 受惠過年及寒假效應，2 月營收月增 74.05％、年增 66.4％，放量漲停。精材 (3374)跌深反彈行情持續，漲停，收復月線。其它強勢股世禾 (3551)，無敵(8201)，福大(4402)，明安(8938)，安集(6477)，佳大(2033)，威盛(2388)，世紀鋼(9958)，台林(5353)，博智(8155)，易華電(6552)，中租(5871) 等漲幅逾 7%。弱勢股很多都是過去的強勢股，上周提醒要特別注意的挖礦股族群就是今重災區，包括撼訊 (6150)，麗臺(2465)，青雲(5386) 股價跌停，承啟 (2425)，創意(3443)，華擎(3515)，技嘉(2376)，映泰(2399)，美桀(5255) 等股價重挫。其它精聯 (3652)，地球(1324)，海韻電(6203)，寶聯通(5450)，緯軟(4953)，九暘(8040)，白沙科(8401)，金麗科(3228) 等都是之前強勢股在今大盤大漲轉弱勢，請投資人在選股務必注意一點，選股勿追高，舊不如新，鎖定剛起漲的強勢股操作。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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