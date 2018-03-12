台股盤中－電金雙漲 狂飆150點、突破11000點 惟挖礦股臉黑

美股上周五大漲，激勵亞股今 (12) 日也全面開高，台股今天開盤漲 44.17 點後開高走高，在電金類股雙雙點火之下，蘋概三王都走揚，壽險金控則帶領金融股指數漲近 2%，推升加權指數盤中最高大漲超過 150 點，突破 11000 點；不過挖礦股弱勢值得留意。

股王大立光開高之後，在高檔行進間清洗浮額，最高漲到 4015 元，上漲超過 3%，台積電也穩步墊高，最高漲到 255 元，漲幅超過 1.5%，鴻海最高漲到 94.5 元，漲幅超過 2%，更收復季線、站上所有短期均線。

除了蘋概三王，受惠 3D 感測族群也是強強滾，穩懋亮燈漲停，全新漲逾 6%，宏捷科漲逾 4%，都是盤面上焦點。

矽晶圓缺貨缺不停，相關族群依舊狂飆，環球晶漲超過 5%，台勝科漲逾 4%，嘉晶也有 3% 漲勢。

而金融股則在壽險金控領軍下滿面紅，新光金連續 2 個月獲利爆衝，股價漲超過 6%，創下 6 年 7 個月以來新高；國泰金漲超過 5%，收復 5 日線，富邦金最高漲到 52.2 元，漲幅約 3%。

此外，值得一提的是挖礦概念股，受到中國大陸傳出將關閉境內所有虛擬貨幣礦場衝擊，撼訊、青雲、麗臺開盤直接打入跌停，技嘉跌逾 3%，整體挖礦概念股表現疲弱。

目前台股五日線已向上交叉月線、季線，中期底部區也愈趨墊高，今天預估成交量超過 1500 億元，大漲站上 11000 點後，在政策面不偏空，與接下來季底集團大股東作帳行情可期之下，台股波段上檔暫勿預設立場，蓄勢有機會挑戰前高。