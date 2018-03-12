分析師：港股轉強關鍵在成交量要放大 突破50日均線

美國 2 月份時薪升勢溫和，加上美國豁免多個國家的關稅，北亞局勢亦轉穩，刺激道指上周五 (9 日) 大漲 440 點，NASDAQ 更連升 6 日並再創新高，刺激了在美國上市的港股預託證券 (ADR) 顯著造好，按比例預示今 (12) 日恒指有望高開近 400 點，上探 31400 點水平，本周則可挑戰 31800 點阻力位。

騰訊 (0700-HK) 的 ADR 表現突出，較上周五港股收盤價高近 2%，匯控(0005-HK)ADR 也升 1.4%。香港《文匯報》引述第一上海首席策略師葉尚志指出，美國總統川普雖然簽署了徵收鋼鋁關稅的行政命令，但市場對消息反應冷靜，亞太區股市普遍上漲，港股上周也連漲兩天，打破近期「升一天、跌一天」的反覆走勢，反映市況已見回穩。

目前大盤成交量縮降至不到 1000 億元 (港元，下同)，資金未見積極進場，是港股未能突破的主因。葉尚志說，現階段大盤屬反覆待變的格局，需要看見港股能以大成交，一舉升穿 50 日線 (約 31220 點)，回好勢頭將會進一步加強。

對於美國給予墨西哥和加拿大等多國鋼鋁關稅豁免期，他認為似乎是川普擺出強硬姿態，以爭取往後北美貿易 (NAFTA) 的談判籌碼。

由於貿易戰的爭端暫告一段落，市場焦點將回到美息走勢上。美國聯準會 (Fed) 下周將議息，葉尚志呼籲投資者要注意美債殖利率的變化，若美國 10 年期債券殖利率加速向上，升穿 2014 年高位 3.05%，對美股及全球股市，料會帶來新一輪震盪。

永豐金融資產管理董事總經理涂國彬表示，從 2 月份開始，全球股市的波動性進一步增加，最終全個 2 月要跌 6.2%，但踏入 3 月後，港股市況已見回穩，在 50 日線找到支撐，主要因為「北水」又開始回流，使 3 萬點附近得到較強的支持。

他進一步指出，市場繼續密切關注兩會帶來的消息，其中「獨角獸概念」非常熱，香港市場也受惠，騰訊就是受惠的股份之一，有助推高港股。

其他「北水」愛股的表現不算突出，例如平保 (2318-HK) 雖見在「北水」的支持下反彈，但短期仍受困在 80 至 90 元之間。內銀股的表現同時疲弱，反而醫藥股和科網股普遍走高，顯示市場資金已見「換馬」。

整體市況方面，涂國彬料大市短線內還是炒股不炒市，暫難突破 1 月份高位。時富金融優越投資服務部顧問黎永良則預期，恒生指數高開但後段暫未有方向。他看好軍工股、一帶一路概念股、綠色能源、人工智能等板塊。

不過，《星島日報》援引耀才證券 (1428-HK) 主席葉茂林表示，他相信今年港股會「虎頭蛇尾」，對上半年股市表現樂觀，恒指走勢料介於 28000-33000 點。但美國升息、減稅措施令資金外流，有可能使香港升息步伐加快，進一步拖低樓價，故對於下半年港股走勢則不太看好。