IGG(00799-HK)收入淨利雙創歷史新高

IGG(00799-HK)公布，截至2017年12月31日止年度公司權益股東應佔溢利1.56億元(美元.下同)，按年升114%；每股基本盈利0.1172元；董事會已決議宣派第二次中期股息每股普通股14港仙。

收入6.07億，按年增加89%。這主要由於《王國紀元》的收入增加。淨利躍升117%至12.1億元，雙創歷史新高。

截至12月31日，IGG註冊用戶累計高達4.8億，其中月活躍用戶突破1900萬，用戶遍佈全球200多個國家和地區。2017年全年來自亞洲、北美及歐洲市場的收入分別約佔集團收入的49%、26%及21%。

集團明星產品《王國紀元》自2016年3月上線以來，收入持續迅猛增長，月流水從年初的2.4億港元一路攀升至4億元；其2017年收入同比躍升252%至34.1億港元。其獨到的遊戲設計、新穎的遊戲玩法、精緻的遊戲畫面及高頻次的內容迭代，為《王國紀元》積攢了極高的人氣。截止2018年2月28日，全球註冊用戶逼近一億，月活躍用戶(MAU)突破千萬。近期遊戲內推出新玩法--「契約魔物系統」，更新後即獲得Google Play全球83個國家和地區的首頁推薦。

集團截至2017年12月31日止年度的毛利為4.146億元，按年增加89%，主要是由於手機遊戲的收入增加所致。集團截至2017年12月31日止年度的毛利率為68%，與去年一致。

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