【香港地產】利嘉閣：十大指標屋苑周末錄8宗買賣

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本周末一手大盤熱銷，拉散市場購買力，而買家焦點及代理兵力亦集中於新盤，加上最近樓價不斷升溫，二手業主叫價企硬，令周末二手指標屋苑交投稍為放緩，重回至個位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(3月10至3月11日)十大指標屋苑累錄8宗二手買賣個案，較上周末(3月3至3月4日)的12宗回落33%。

廖偉強指出，一手新盤銷情熾熱，反映買家入市需求及購買力相當強勁，由年初至今整體樓價升幅達約4%，在造價不斷創新高的情況下，業主更為看好後市，不但議幅收窄，二手放盤亦有所減少，加上新盤分散焦點，令二手指標屋苑交投短暫回落，但買家入市意欲仍然高漲。廖氏預期，由於二手市場始終受制於辣招所限，交投料持續窄幅徘徊，難有太大變化。不過，相信待新盤銷售過後，買家將回流至二手市場尋寶，可望帶動成交量回升。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，新界區錄得5宗成交，較上周減少4宗，仍繼續蟬聯最多成交之地區；九龍區則只有2宗成交；港島區錄得1宗交投。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現最佳，共錄4宗成交，比例佔十大指標屋苑整體成交的一半；其次，康怡花園、黃埔花園、麗港城及沙田第一城分別錄得1宗成交，而太古城、杏花村、新都城、美孚新村及映灣園則暫時「捧蛋」。

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