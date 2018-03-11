3大因素影響中華信評：台灣銀行業今年獲利難明顯提升

中華信用評等公司發布最新報告指出，逐步走強的國內外經濟情勢，應可在 2018 年為台灣銀行業者帶來更大的成長契機，但由於競爭依然激烈，加上淨利息收益率仍低，利率依舊處於低檔水準，銀行獲利表現要明顯提升的機會並不大。

中華信評發布標題為「台灣銀行業者獲利能力能隨營運環境改善而受惠嗎？」的報告。分析師范維華指出，雖然預期國內、外總體經濟情勢的增強，應可在未來幾季中為台灣銀行業者的業務成長與授信成本控管提供支撐，但銀行體系激烈的競爭，加上在非利息收入業務方面有限的成長等，可能會對銀行業者致力提升其獲利率方面的努力形成牽制，銀行獲利表現仍易受經濟情勢波動的影響。

報告中也提到，儘管各銀行業者越來越重視海外業務的擴張，但整體而言銀行業應會維持適中的放款成長與穩定的資產品質，因為台灣穩健的經濟成長及本地房地產價格的漸趨穩定，應可在未來幾季中支持各銀行業者繼續維持穩定的資產品質。

至於大部分銀行業者的核心獲利亦將足以支應其為支應公司治理、法令遵循及網路安全規定而日漸增加的成本負擔，中華信評認為，雖然會對銀行業的營運成本造成短期性的影響，但對其長期競爭力應具有正面助益。

范維華補充指出，絕大部分的台灣銀行業者都擁有穩健的資本基礎與流動性，同時根據銀行業過往的營運紀錄來看，各業者也將會持續以穩定且審慎的步伐進行新業務線的開發與海外市場的多元化拓展。



因此，中華信評也預期，受評銀行業者的信用結構應可大致維 持穩定，不過，整體銀行業的績效表現可能仍將易受非預期性的總體經濟變動情勢影響，這些變動包括發生本地或區域性的經濟成長減緩情勢、或是國內房地產市場出現嚴重的修正行情等。不過上述情況並未包括在中華信評對台灣銀行業設想的 2018 年基本假設情境中。





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