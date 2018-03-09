前二次 北韓說願意放棄核武 結果都是謊言

根據 CNBC 分析報導，數十年來，國際社會一直有意阻止北韓的核武及飛彈試射。結果都鎩羽而歸。

這個被孤立的國家不只一次承諾要解除武裝，只是總是言而無信。北韓已多次欺騙美國政府，每次都將問題交給下一任美國政府。現在，金正恩與川普總統準備於 5 月前進行會面，許多人擔憂，這恐怕又是舊戲重演。

1994 年與 2000 年代初期，二次的外交大戲，成了平壤談判歷史的最佳樣板。

1994 年，柯林頓政府與北韓簽定了一項協議，名為框架協議 (Agreed Framework)。根據該協議的條件，平壤必須凍結非法的鈽武器計畫，交換美國建造的輕水式核子反應爐，重油，關係正常化及正式保證不會以核武威脅或使用核武。

但到了 2002 年，北韓再度開始運作其核子設施。

然而澳洲大學韓國事務研究員 Leonid Petrov 於本週稍早告訴 CNBC，部份責任可能在華盛頓方面未能信守承諾。重油與輕水式核子反應爐僅部份交貨，或根本沒有交貨。

2005 年，中國，日本，北韓，俄羅斯，南韓與美國進行了六方會談，結果似乎有所進展。當時，北韓承諾將放棄當時的核子計畫。

北韓亦承諾重新回到禁止核武擴散條約。北韓係於二年前，選出該條約。

這項條約似乎是美國布希政府的外交勝利。然而，2006 年，平壤推動了第一次核試爆。

六方會談持續，2007 年，北韓開始廢除寧邊核電廠。

但這次信守承諾並未持續太久。到 2008 年底，北韓又重啓其核子計畫，並禁止核子檢查官員檢查，導致北韓於 2009 年退出了協商。