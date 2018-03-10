侯友宜砲轟賴清德政院：雙北過去廿年已拿走55%預算

前新北市長侯友宜公開砲轟行政院長賴清德，要求給新北市民一個交代，質疑為何新北市提出的建設都列不進前瞻計畫的預算中？行政院副發言人丁允恭今 (10) 日表示，這樣的說法不完整，雙北在過去二十年早已拿走全國政府預算比例的 55%。

侯友宜表示，下周三，賴清德就要來新北市地方座談，但是各縣市中，新北市是倒數第二站，台北市是最後一站。他希望新北市政府以及新北市的各級民意代表能替市民問問賴清德，為什麼新北市的南環、北環、汐止民生線無法納入前瞻計畫的軌道建設項目？

侯友宜指出，這些都是政黨輪替前行政院已經核定的路線，政黨輪替後就不算數了嗎？難道下次政黨輪替時，前瞻計畫也就歸零了？請賴清德給新北市民一個說法。

行政院副發言人丁允恭今天表示，所謂新北市建設沒納入前瞻計畫的說法並不完整。因為過去二十年來，全國的建設計畫超過百分之 55 在雙北，況且新北市的部分軌道建設都已列入補助，例如淡海輕軌線等，不見得要把新北市建設都列入前瞻計畫，這樣不盡公平。

丁允恭說，根據行政院的了解，新北市部分建設確實納入前瞻計畫。行政院對所有的建設項目，都會依據其可行性、優先性，還有落實縮短城鄉差距的理念排序與執行。前瞻計畫項目中，確實有納入新北市部分的軌道建設。



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