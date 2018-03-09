信心回來了？　北台灣推案量終於止跌反彈

【文 / 住展雜誌】

受到房市反轉、買氣下滑衝擊，北台灣推案量連續三年下滑，直到去年才出現量能反彈；這是否意味房市已經觸底反彈呢？或許，其中還大有玄機……

據住展雜誌統計，去年北台灣全年總推案量約為八三一五億，較一六年增逾一八〇億、年增幅約二點二五％，中止連三年下滑，轉為正成長。推案量止跌回升的關鍵，主要是新北市出現爆量，帶動北台灣整體案量走高，但其他縣市大多還是維持減量的狀態，顯示各縣市建商對房市看法仍存在不小的歧異。

新北大爆量 狂增八百億

去年北台灣有四個縣市案量負成長，但僅靠新北市、宜蘭等二地案量挹注，就把北台灣整體案量推高；其中又以新北市推案量最大，高達約三八一二億，較前年激增逾八百億，年增幅近三成。

新北市推案量走高，主要推案多集中在舊市區的菁華路段；在客層方面也稍有不同，受到外來客普遍減少的影響，這類菁華區建案集中火力搶攻在地購屋族群。

雖然新北市推案量增，但以往推案規模龐大的重劃區推案動能不振，僅板橋江翠北側與林口新市鎮推案量較多一些，其餘重劃區推案並不踴躍，例如淡海新市鎮、新莊頭前、五股洲子洋等重劃區多呈現熄火狀態，另土城暫緩發展區、八里台北港特定區、三重二重疏洪道等重劃區新秀，推案量都低於百億，遠遠不如預期。

北市動能強 案量大飛躍

供給量一向不多的台北市，去年案量下滑至一七八七點八一億、年減幅約八點六％。北市去年房市火候不足，推案概況形成蛋白溫熱、但蛋黃冰冷，蛋黃區僅松山區都更案多，其他如信義、大安、中正等傳統菁華區案量仍在谷底盤旋。

反觀蛋白區的大同、內湖、士林、文山等區，推案量還超過百億以上，而且通通比大安、中正區的案量還多。但弔詭的是，成交市況卻與推案熱度呈現反比，推案愈旺的蛋白區因高價案輩出，買氣反而不如普遍讓利的蛋黃區。

但到了今年，北市菁華區指標案豪宅將陸續釋出，尤以大安、信義兩個行政區案量最大，若豪宅案未再延後推出，光是這二個行政區預估量就高達一千五百億到二千億之間，可能超越去年北市全年案量。

減量保價 桃竹休息

桃、竹地區與基隆市案量同步衰退，桃園去年案量僅約一千五百億、年減幅逾一成；新竹去年案量摔出千億俱樂部，滑落至約九二〇億、年減幅約八點七％；基隆案量則大幅萎縮至八二點四億、年減幅將近七成。

桃、竹地區由於明顯減量，建案削價競爭壓力減少，因此去年房價表現相對漂亮，但部份供給量大的行政區，如桃園、竹北等地，推案量依然龐大，價格就漲不起來。

預期今年北台灣房市將由大台北地區領銜擔任推案主角，推案焦點將落在北市豪宅身上，案量可望再進一步成長。但桃、竹地區推案量恐會停留在谷底，除非買氣大幅上揚，否則低量的狀況可能會持續下去。

本文摘自 2018 年 2 月 5 日出刊之《住展雜誌》431 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「2018 完工重大建設一覽」、「在地建商力抗房市寒冬」、「凶宅，和您想的不一樣！」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 謝謝！

來源：《住展雜誌》 431 期

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