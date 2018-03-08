美女基金教練黃曲欣 教你用基金賺到退休金

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

年金改革雖然三讀定案，但年改團體仍不滿改革方案，甚至用生命持續抗爭，無非是因為退休俸逐年遞減，個人權益受損。這些軍公教為 18％優存被減少抗爭，相較於沒有 18％的一般上班族、勞工、小資族，退休後可領的錢更是少的可憐。

其實非軍公教的受薪階級們也不用哀怨，要讓退休生活無憂，創造第二薪水來源，除了兼差之外，最主要還是要靠投資，「自己的退休金自己賺」，本期「理財我最大」就邀請美女基金教練─黃曲欣來分享如何靠基金為自己加薪，甚至賺到退休金。

轉換腦袋鍛鍊基本功 加速財富累積

黃曲欣年輕時是一家公司的業務主管，領導業務團隊拚年度業績賺取績效獎金，從來沒想過要投資，後來看見朋友在電腦螢幕前點點滑鼠就能賺進大筆財富，才好奇請教，一腳踏進投資領域。她在著作《其實，有錢人都是這樣買基金》中提到，有一次朋友問她：「你有沒有一天賺進二十萬的經驗？」，「對不起，你是說一天還是一個月？」她疑惑再問，那時她一個月的薪水大約二十萬，朋友斬釘截鐵地說：「是一天，一天二十萬。」這一對談讓黃曲欣眼睛一亮。「別人可以，相信我也做得到！」努力工作之餘，鍛鍊投資的基本功，轉換腦袋，設定目標，幾年之後果真透過投資基金加速財富累積，賺到人生的好幾桶金，黃曲欣可以做到的，相信你我也能。

要投資基金，首先要了解什麼是基金。黃曲欣說，基金其實是一籃子股票所組成，並由專業經理人代為操盤，因為是一籃子股票所組成，已經分散風險，不像單一股票容易碰到地雷股。其次是由專業經理人代為操盤，因此對於股票專業不足或沒時間盯盤的上班族來說，基金確實是投資首選。最重要的是，投資股票及房地產需要數十萬元甚至上百萬元才可入場，投資基金單筆金額只要一萬元，定期定額也只要三千元或五千元即可入場，是小資族或上班族比較容易上手的投資工具。此外，基金可以隨時進出，流動變現性高，也是優點之一。

考量個人承受風險能力 挑選適合的基金

如前所述，基金分為單筆投資和定期定額兩種，選擇定期定額的投資者，特別要注意扣款時間，由於基金是一籃子股票所組成，因此景氣低迷時或基金淨值下跌時，不須太過恐慌；「景氣在高點，像現在股票已經上萬點了，記得賣出讓獲利入袋。」黃曲欣提醒，「如果你是積極型的投資者，可以根據自己的預算，在景氣低迷時，持續定期定額扣款或買更多單位數。如果是保守型的投資者也不用過於擔心，因為基金是已經分散風險的投資組合，仍可持續扣款。」最重要的是，了解個人承受風險的能力，是屬於積極型、保守型還是穩健型，挑選適合自己的基金。

要如何根據自己的個性挑選適合的基金呢？黃曲欣說，以地區來分，基金可分為全球型基金、區域型基金、單一國家型基金，如果你是積極型的投資者，可以選擇「單一國家型基金」，以特定的國家做為投資對象，如：中國、美國。如果是穩健型的投資者，可以選擇「區域型基金」參與地區成長潛力，如：歐洲基金、亞洲基金。如果是保守型的投資者則可以選擇「全球型基金」，最具分散風險的功能。當然，獲利高所承擔風險相對大，這一點投資者必須謹記在心。

股票有漲有跌，基金也是。一般來說，基金經理人會根據景氣循環階段，動態調整最適合的投資組合，績效不好或負報酬可以藉著調整組合進一步改善獲利，但是投資者自己若能了解景氣循環位階，更能靈活配置，尤其是單筆投資、追求獲利的積極型投資者更是如此。

根據景氣循環 做好投資配置

如何根據景氣循環做好投資配置？黃曲欣指出，股市通常是經濟領先的指標，當景氣從復甦走向繁榮，如果你是主動型的投資者 (景氣敏感高)，可以買進股票型基金，搭上多頭財富的列車。如果景氣已到最高點，開始走下坡，也就是由多頭走向空頭，必須趕快賣出手中的股票型基金，讓獲利入袋，這時若有更好的觀察，可以買進債券型基金來鎖住獲利。

如果你是被動型的投資者，像是家庭主婦或上班族沒時間看盤、景氣敏感度較低的投資者，可以採定期定額投資，也就是「平均成本法」，來達到分散風險的目的並穩定獲利。

那麼如何進一步判斷景氣的高低呢？黃曲欣表示，當景氣熱到最高點時，美國聯準會就會拋出降息的聲音，代表鐘聲響起，景氣即將由高點走下坡，這時就必須賣出股票型基金，先前在景氣低迷時買進的股票型基金，一直抱到高點時賣出，獲利自然入袋。景氣衰退時期主管機關採貨幣寬鬆政策，引導利率下降，可以開始布局債券型基金，特別是成熟國家的政府公債來鎖住獲利。

相反的，如果景氣處在低點，往擴張復甦階段，聯準會會拋出升息、銀行利率往上升、主管機關採取貨幣緊縮政策，這時就要買進股票型基金，搭上財富列車。

要注意的是，任何投資都有風險，基金也是，投資者也要有自負盈虧的準備。很多人看到基金一直漲，高興的忘了它也會跌，投資過程也可能發生本金虧損，因此用身邊多餘的錢 (閒置資金) 來投資會比較好，心情不會跟著起伏。跌的時候不用過於緊張，畢竟基金是由一籃子股票所組成，風險已經分散。另外，單筆投資像股票一樣波動性、風險均比較大，定期定額投資可以壓扁波動性，比較適合剛進場的投資朋友。

基金門檻低 投資越早越好

股票型基金屬於核心、攻擊型的基金，債券型基金則是衛星、防守型的基金，在配置比重方面，黃曲欣建議，積極型投資者股票、債券為七比三，保守型相反，比重為三比七，如果是穩健型的投資者則五五平分，因此，最重要的還是要了解自己的投資個性。

很多人認為有錢人才需要理財，事實上，沒錢更需要理財，基金已經是最低門檻的投資工具，單筆一萬、定期定額三千或五千元，黃曲欣鼓勵小資族勇敢進場投資，才能享受甜美獲利。若覺得三千、五千元負擔還是太大，現在有 AI 機器人智能理財 (王道銀行)，只要一千元就可進場試單，投資朋友可以根據個人可承受的風險、想要的獲利設定條件，沒賺錢不收取管理費及手續費，不失為初試啼聲的好方法。

黃曲欣表示，有接觸、有進場，對市場才有敏感度，不要只是紙上談兵，投資要越早越好，在低薪及定存低利率的時代，勇敢為自己加薪存退休金。

來源：《理財周刊》 915 期

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