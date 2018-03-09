看這裡 美徵鋼鋁進口關稅 投資人該怎麼部署？

美國總統川普於周四 (8 日) 下午 (台灣時間今日凌晨) 終於簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅。分析師指，這勢必招致全球報復，預料對全球貿易將會受到影響。至於會否引發經濟衰退，暫時言之過早，但要留意對美國經濟、利率及美元的影響。

香港《文匯報》報導，康證投資研究部環球市場高級分析師葉澤恒表示，從經濟層面上，由於政府實施關稅，預料進口美國的鋼鐵及鋁材價格會上升，帶動進口通膨。但由於美國本土鋼鐵及鋁材生產成本較高，令價格早已高企，故對使用鋼鐵及鋁材生產的企業，只可以把上升的生產成本，轉嫁予消費者。

對使用鋼鐵及鋁材價格的美國企業，例如飛機及汽車生產、石油管道的生產，在爭取生意時，成本勢必上升，令其競爭力將會受到影響。美國國際汽車經銷商協會警告，憂慮汽車價格將會大幅上升，令美國汽車銷售將會受到拖累。

至於美國本土的鋼鐵及鋁材生產公司，將會受惠於價格相差拉近，令美國企業將會使用更多本土生產的鋼鐵及鋁材，有利美國鋼鐵股，例如，美國鋼鐵 (US Steel)(X-US) 及 AK Steel(AKS-US)。

美國鋼鐵股價

美國實施貿易保護主義，勢必引起其他國家的報復行動。據知，歐盟已打算向由美國進口的電視機、牛仔褲及威士忌徵收關稅作報復。歐盟向美國進口產品徵收價值 35 億美元商品徵收 25% 進口關稅。當中，鋼鐵、工業商品及農產品將各佔 1/3。

加拿大是美國去年鋼鋁最大進口國，總理杜魯多 (Justin Trudeau) 已表明不能接受美國徵收鋼鐵及鋁材的進口關稅。但由於美加兩國在農業、能源及肉類供應屬雙向貿易，加拿大經濟規模約只佔美國 1/10，若加國最終向美國報復，等同自殺，故對加國經濟的影響不容忽視。因此，川普在今晨簽署的命令中，暫時排除了加拿大。

至於中國方面，雖然出口鋼鐵及鋁材往美國的市佔率不大，但中國政府高層在有關關稅宣佈前訪美，而未能與美國經濟及商業貿易高層接觸，顯然被美國冷待。在這情況下，中國可以做的不多。中國會否在這樣較少影響經濟的情況下，向美國打貿易戰，似乎不符合本身利益。

若中國要真的對美國打貿易戰，中國可以做的措施包括：1、拋售美債；2、向進口中國的美國大豆等農產品徵收關稅；3、打擊在中國經營的美國企業，例如麥當勞、減少向美國波音訂購飛機，及限制蘋果公司在中國出售手機等產品作報復。

由於美國這次是向全球進口鋼鐵及鋁材徵收進口關稅，勢必招致全球報復，故可以預料對全球貿易將會受到影響。至於會否引發經濟衰退，暫時言之過早，但要留意對美國經濟、利率及美元的影響。