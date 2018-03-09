德拉吉：川普鋼鋁關稅將導致全球經濟受損

MarketWatch 報導，歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 週四表示，美國在貿易問題上獨行其是的決定可能會觸發報復行動，損害經濟信心，並導致全球經濟受損。「單邊決定是危險的。我們相信，應該在多邊框架之下來討論和解決問題。」在德拉吉發言前，美國總統川普 (Donald Trump) 將在週四晚些時候正式推出針對鋼鐵和鋁進口產品的關稅，他以國家安全的名目主張這種關稅是合理的。



在週四的談話中，德拉吉並未指名道姓地提到川普，但他對有關川普關稅將給歐洲經濟帶來什麼風險的問題作出回應。「這種單邊貿易行動引發 “有關國際關係狀況” 的問題。如果你對自己的‘盟友’都徵收關稅，那麼人們就會想要知道，到底誰才是‘敵人’呢？」



川普曾表示，新的關稅將適用於所有國家。但川普政府的官員則暗示，加拿大和墨西哥可能會得到豁免，而其他一些國家也很可能將被豁免。



德拉吉表示，從近期來看，這種關稅所將帶來的影響是很小。但他同時發出警告，其他國家採取的報復行動將給經濟帶來更大的損害，可能推動美元上漲。「無論何時，當一個國家威脅將對其他國家徵收關稅時，美元就會升值。但是，具體情況則可能會有所不同。」



美元匯率上漲意味著，美國出口商將會面臨艱難的處境。德拉吉認為，川普關稅所將帶來最大風險是信心的喪失。「信心受到的影響是非常難以評估、估量和預測的，但如果這對信心造成負面影響，那麼通脹和產出也將受到負面影響。」



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