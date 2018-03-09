川普簽署命令對進口鋼鋁課關稅 加墨暫可豁免 15天後生效

美國總統川普周四 (8 日) 下午 (台灣時間今日凌晨) 於白宮就「232 條款」簽署命令，宣布將對進口鋼鐵課徵 25% 關稅，對進口鋁材課徵 10% 關稅；川普表示，暫時排除加拿大與墨西哥，對於其他國家，若能確保他們的產品不威脅美國國家安全，也可能豁免。

綜合報導，川普表示，通過對進口鋼鐵和鋁加征關稅是在捍衛美國的國家安全。他說，基於美國與加拿大和墨西哥正在談判北美自由貿易協定（NAFTA），暫時不向加墨輸美鋼鋁課徵關稅，視最終是否能達成 NAFTA 協定。

川普周四日亦在 Twitter 推文說：「會對在貿易及軍事上公平對待美國的『真正朋友』給予彈性」，但未有明言會豁免歐盟。

(圖：川普 twitter)

在簽署命令前，川普在內閣會議向媒體表示，若美國與加拿大和墨西哥重新談判 NAFTA，加拿大和墨西哥可能不會面臨課徵關稅；川普並說，還有其他與美國貿易與軍事方面關係密切的國家，美方會決定哪些國家獲得豁免。

川普強調，他有權根據國家決定增加或減少關稅，也有權決定排除哪些國家或增加國家，政府會很公平，也會非常具彈性，同時保護美國勞工。

已準備一系列報復措施的歐盟昨天警告，不會接受美國單單豁免個別歐盟成員。歐盟委員會副主席卡泰寧 (Jyrki Katainen) 昨說：「如果他們 (美國) 豁免其中一個歐盟成員國，就應等同整個歐盟都獲豁免。」

一位高級官員表示，美國將對進口鋼鐵徵收 25% 的關稅，進口鋁關稅為 10%，與川普 3 月 1 日宣佈的稅率相同。該官員說，關稅將在 15 天後生效。

該官員強調，這是一份「極具彈性的文件 」，符合美國與他國的安全關係，也確保在符合安全利益下，維持美國的鋼鋁產業。

加拿大對美鋼鐵出口排名第 1(鋁製品對美出口也是排名第 1)，其次是巴西、韓國、墨西哥和俄羅斯，中國對美鋼鐵出口排名第 11。

歐盟周三 (7 日) 已公布一旦美國向歐盟鋼鋁徵關稅，將會對美國出口的花生醬、波本威士忌、哈利電單車等報復。

歐盟 2016 年數據顯示，美國進口價值 50 億歐元的歐洲鋼鐵和 5 億美元鋁材。美國對歐盟整體貿易逆差達 1467 億美元。

在川普簽署文件前，眾議院議長瑞安等 107 名共和黨眾議員周三聯署公開信，促請川普修訂關稅計劃，加強措施的針對性，而非一刀切對全球徵稅，憂慮此舉將打擊美國經濟。國會亦正起草法案，試圖阻止關稅生效。

多名華府官員則為鋼鋁關稅降溫，商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 促請各國冷靜，稱川普與英國等多國的談判具備彈性，關稅文件細節現時仍未公佈，各國毋須杞人憂天，強調美國無意發動貿易戰。

昆尼皮亞克大學民調顯示，50% 受訪者反對加徵鋼鋁關稅，美國商會周三表示，關注全球爆發貿易戰，強調疏遠傳統盟國無助維持美國領導地位。

美國鋁業和鋼鐵業股票週四下跌。美國鋼鐵下跌 2.9%，紐柯公司下跌 2.7%，美國鋁業下跌 0.9%，世紀鋁業下跌 7.5%。

道瓊工業平均指數收高 93.85 點或 0.38% 至 24895.21，盤中一度上漲近 150 點。Nasdaq 指數收高 31.30 點或 0.42% 至 7427.95。S&P 500 指數收高 12.17 點或 0.45% 至 2738.97。費城半導體指數收高 1.58 點或 0.11% 至 1402.05。

預計歐洲、澳洲等地的盟國將努力爭取跟加拿大和墨西哥一樣得到豁免。

關稅威脅已經導致美中、美歐關係緊張。中國外交部長王毅週四表示，貿易戰不是解決問題的正確途徑，中方必將做出必要反應。

不過，川普周三 (7 日) 表示，他已經要求中國制定一項年度計劃，把美中之間貿易逆差減少 10 億美元。川普在 twitter 上推文說：「我們與中國之間的關係一直很好。我們期待看到他們對此的反饋如何。我們必須馬上行動！」