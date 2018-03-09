美限制進口鋼鐵和鋁產品乃行貿易保護之實，中國堅決反對並捍衛權益

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，針對美決定對進口鋼鐵和鋁產品採取限制措施，中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，美方措施是以國家安全為名，行貿易保護之實；中方將在評估美方措施造成損失的基礎上，採取有力措施，堅決維護自身的正當權益。中國商務部網站週五刊登新聞稿援引其談話提到，美國進口的鋼鐵和鋁產品絕大部分屬於民用產品，談不上損害美國國家安全。美國濫用「國家安全例外」條款，是對以世貿組織為代表的多邊貿易體系的肆意破壞，必將對正常的國際貿易秩序造成嚴重衝擊，中方堅決反對。「中方已通過多層次、多渠道表達中方立場和關切，向美方提出嚴正交涉。中方注意到美方行動已引起歐盟、巴西、韓國、澳洲、土耳其、俄羅斯等眾多世貿成員的強烈反對，並稱將對美方的錯誤行為進行有力反制。」



他強調，美方的措施不僅損害他國利益，也不符合美國自身利益，美國國會議員、行業組織、企業等已對措施提出強烈反對。中方敦促美方尊重多邊貿易體系的權威，盡快撤銷相關措施。



在此之前，美國總統川普週四宣布對進口鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅，並形容鋼鋁傾銷行為是「對我們國家的襲擊」，最好的結果是把企業遷到美國來，他堅稱基於國家安全的理由，國內生產製造很有必要。



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