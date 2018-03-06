光大國際利潤升26% 矢志成為全球生態環保領先企業

光大國際(00257-HK)2017年度業績，股東應佔利潤近35.1億港元，同比增長26%；末期息12港仙，全年股息24港仙，升17%；每股盈利78.3港仙，升26%；收入突破200億港元，達200.4億港元，升43%。期內手持現金108.38億港元，升54%；負債比率61%，升一個百分點。

集團旗下三家上市公司：光大國際、光大水務和光大綠色環保，市值合共達700億港元；母公司為集團訂下未來5-10年發展目標，成為全球生態環保領先企業。

光大國際執行董事兼財務總監黃錦驄介紹，回顧年內環保能源、環保水務及綠色環保項目的收益合共達192.31億港元，其中建造服務收益為132.42億港元，同比升47%；運營服務收益為39.75億港元，升45%。

市場拓展方面，集團期內共落實54個新項目及簽署3個項目調增規模的補充協議，其中包括20個環保能源項目、兩個調增項目；14個環保水務項目；19個綠色環保項目和一個調增規模項目，以及擴建江蘇常州裝備製造項目三期，總投資197.22億元人民幣，項目總量與投資額均創歷史新高。業務版圖已延伸至國內18個省和直轄市、120多個地區以至海外地區，包括德國、波蘭及越南。

項目建設方面，2017年集團項目建設工地曾多達80個，其中年內建成項目45個及新開工項目40個。至2017年底，集團已落實環保項目共268個，總投資728.93億元人民幣；已竣工總投資約364.76億港元；在建項目投資約191.51億元人民幣；籌建中項目及投資約172.66億元人民幣。

在環保能源方面，期內環保能源項目合共處理生活垃圾1174.3萬噸，同比升31%；提供上網電量合共34.33億千瓦時，升39%。經營溢利（EBITDA)升28%至41.91億港元，為集團貢獻應佔利潤26.98億港元，升29%，主要受益於建造服務收益大增。2017年取得14個垃圾處理項目及簽署2個垃圾發電調增項目，4個餐廚垃圾處理項目及2個污泥處置項目，總投資約80.09億元人民幣，總日處理規模達到6.6萬噸，高踞行業領先地位。至2017年底，集團共有43個運營垃圾發電項目，日處理生活垃圾設計規模3.9萬噸；19個在建的垃圾發電項目，日處理生活垃圾設計規模1.44萬噸；以及13個籌建垃圾發電項目，日處理生活垃圾設計規模1.26萬噸。

環保水務方面，集團持有光大水務74.85%權益，期內合共處理污水11.88億立方米。為集團貢獻應佔利潤3.97億港元，增46%。期內取得14個新項目，涉及投資額60.81億人民幣。

綠色環保方面，集團持有的光大綠色環保69.7%權益，期內共提供上網電量16.67億千瓦時，升87%。為集團貢獻應佔利潤7.86億港元，升19%。年內取得19個新項目及簽署一個城鄉一體化調增項目，涉及投資額54.73億元人民幣。

集團亦致力拓展環境科技，期內自主研發日850噸焚燒爐完成樣機研製及產品製造技術準備。裝備製造板塊於2017年被劃分為獨立業務板塊，打造光大智造；集團已確立具備完全自主知識產權的垃圾發電整體技術體系，於國際行業影響力也日漸提升。全年共簽署設備外銷合同金額約8.16億元人民幣。而國際業務方面，目前佔集團收入約2%，未來將會加大這方面的發展。

光大國際行政總裁王天義稱，集團積極響應「綠水青山就是金山銀山」的號召，圍繞國家一帶一路發展戰略，作為中國環保行業的領軍者和先行者，堅持科技引領發展的發展方向。

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