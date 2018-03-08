外貿協會即將擴大招考錄取名額7年來最多

正逢年後轉職潮，想要轉換跑道的人注意囉！外貿協會今（8）日表示，他們即將辦理今年新進人員招考，即日起開放下載簡章，筆試訂於 4 月 29 日舉行，期望招募有興趣拓展海外市場的各類專才，協助業者走向世界舞台、擦亮台灣招牌，預估今年錄取名額更增加為 40 名，是近 7 年招募人數之最。

外貿協會是經濟部結合民間工商團體所設立的公益性財團法人，成立宗旨為協助業者拓展對外貿易，業務內容包含拓展全球市場、推廣服務業貿易、提供市場研析及商情、加強數位及電商行銷、辦理台灣國際專業展、培訓國際企業人才等。

貿協指出，他們的業務多元、富挑戰性，每年承辦多項重要政府專案，全球廣設 60 個海外據點，急需招募高素質、可立即上線的人才，在面對數位經濟全面來襲，他們近年來積極轉型，今年的招考除主要的國際市場行銷之外，更首度新增使用者體驗 (UX) 需求分析專案管理、數位課程規畫等類別，延攬相關數位人才，協助廠商翻轉思維、拓展海外市場。

貿協表示，各類人才都有表現機會，他們的薪資福利、升遷制度透明完善，希望招募對貿易推廣工作有抱負及熱情的人加入團隊；此外，為了這次招考，貿協的同仁也特別粉墨登場，代言拍攝宣傳影片，希望吸引更多有志人士前來報考。

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