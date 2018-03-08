聯準會官員：如果貿易戰開打 升息次數可能要重新考量

市場現在大多預期美國聯準會升息 3 次已經「基本款」，問題在是否可能變成 4 次或甚至 5 次。不過現在多了一個新的變數，就是川普的貿易戰。有聯準會官員表示，要是真的貿易戰開打，可能就要重新考慮升息的問題。

據《彭博》報導，亞特蘭大 Fed 分行總裁 Raphael Bostic 表示，貿易政策的最新情況，已經為經濟前景造成新的不確定性，因此對升息的次數，目前恐怕要先觀望。

有記者問他，今年他預期升息 2-3 次，或是 3 或 4 次？他表示，「一切都會公開討論。」

由去年 12 月的點陣圖來看，決策者預期今年會升息 3 次。很重要的原因，如同新任主席鮑威爾 (Jerome Powell) 所說，美國經濟成長已由逆風轉為順風，而他的說法，讓市場預期升息 4 次的機率升高。

不過，當川普要向進口鋼鋁課稅之後，經濟前景可能有所不同。

Fed 理事 Lael Brainard 先前在紐約的一個晚宴上，對觀眾表示，如果事態造成實質的經濟衝擊，就會考量進政策決定之中，因此這已經成為一種不確定性。

Bostic 認同這個觀點。他是目前委員會內的大鴿派，去年 12 月他贊成僅升息 2 次，而在川普簽署減稅法案之後，他才把預期改為 3 次。如今川普的政策，又可能影響經濟預期。

Bostic 說，現在不知道那些產品將受關稅影響，歐盟已表明態度，可能打擊一些不屬於鋁或鋼的產品，因此現在也難以確定對貿易的實質影響。